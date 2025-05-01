https://ria.ru/20250501/vsu-2014565093.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 180 снарядами за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 180 снарядами за сутки - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 180 снарядами за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области почти 180 снарядами, при этом 150 из этих атак пришлись на Краснояружский... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T13:26:00+03:00

2025-05-01T13:26:00+03:00

2025-05-01T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области почти 180 снарядами, при этом 150 из этих атак пришлись на Краснояружский район, восемь жителей области получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, 30 апреля 45 населенных пунктов в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 177 боеприпасов и зафиксированы атаки 100 беспилотниками, из них 41 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 15 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи, двух магазинах, 16 транспортных средствах, также повреждены два трактора. Согласно данным сводок, в апреле количество обстрелов снарядами увеличилось на 40,5% (с 1950 до 2743), а количество атак дронами выросло на 30,7% (с 1846 до 2413) по сравнению с предыдущим месяцем. Динамика свидетельствует о значительном усилении интенсивности обстрелов и атак беспилотниками. В результате этих действий 14 мирных жителей погибли, а 104 получили ранения различной степени тяжести. В апреле лишь 4 дня обошлись без раненых среди гражданского населения. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка и Поповка подверглись 25 обстрелам, в ходе которых выпущено 150 боеприпасов, и атакованы 27 беспилотниками. Информация о последствиях уточняется. В Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован беспилотником самолётного типа", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 10 населенных пунктов атакованы 16 беспилотниками, пострадали четыре человека. В Белгороде подавлены два беспилотника. В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось обстрелу 7 боеприпасами. В Валуйском округе 10 населенных пунктов подверглись атакам 27 беспилотников. Утром в четверг в городе Валуйки в результате атаки беспилотника по автомобилю ранен мирный житель. В Волоконовском районе село Грушевка и хутор Екатериновка атакованы двумя беспилотниками. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 7 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Первомайский и Шамино, сёлам Архангельское, Графовка, Муром, Нехотеевка и Ржевка выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 18 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате атаки дрона по легковому автомобилю ранены трое мирных жителей", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250501/sever-2014560514.html

https://ria.ru/20250501/vsu-2014564891.html

https://ria.ru/20250501/ataka-2014561114.html

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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины