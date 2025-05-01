https://ria.ru/20250501/vrach-2014525735.html

Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С

Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С - РИА Новости, 01.05.2025

Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С

Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым источником витамина С, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T02:30:00+03:00

2025-05-01T02:30:00+03:00

2025-05-01T02:30:00+03:00

общество

российская академия наук

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым источником витамина С, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "Особое внимание уделяется витамину C, вокруг которого ходит много мифов. Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым его источником", - сообщила Милушкина. Она также добавила, что даже не самый полезный продукт может вносить вклад в предотвращение дефицита витаминов. "В небольших количествах витамин C, содержащийся в картофеле фри, благодаря способу обработки сохраняется, и за счет большого объема потребления помогает избежать цинги", - рассказала врач. Она отметила, что витамин A особенно важен для физического развития детей и подростков, он существует в двух формах: ретиноиды и бета-каротин. Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, таких как печень, почки, субпродукты, яйца и молочные продукты, а бета-каротин - это провитамин, который есть в ярко окрашенных овощах и фруктах. "Тыква, морковь и другие овощи и фрукты насыщенного оранжевого, желтого или красного цвета богаты бета-каротином. Однако для эффективного преобразования бета-каротина в витамин А необходимо его употребление в сочетании с жирами. Всем известный пример – морковь, натертая со сметаной, является отличным способом обеспечить организм витамином А", - рассказала врач.

https://ria.ru/20250427/repa-2013645249.html

https://ria.ru/20250430/vrach-2014231159.html

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общество, российская академия наук