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Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С - РИА Новости, 01.05.2025
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02:30 01.05.2025
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Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С
Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С - РИА Новости, 01.05.2025
Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С
Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым источником витамина С, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:30:00+03:00
2025-05-01T02:30:00+03:00
общество
российская академия наук
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым источником витамина С, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "Особое внимание уделяется витамину C, вокруг которого ходит много мифов. Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым его источником", - сообщила Милушкина. Она также добавила, что даже не самый полезный продукт может вносить вклад в предотвращение дефицита витаминов. "В небольших количествах витамин C, содержащийся в картофеле фри, благодаря способу обработки сохраняется, и за счет большого объема потребления помогает избежать цинги", - рассказала врач. Она отметила, что витамин A особенно важен для физического развития детей и подростков, он существует в двух формах: ретиноиды и бета-каротин. Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, таких как печень, почки, субпродукты, яйца и молочные продукты, а бета-каротин - это провитамин, который есть в ярко окрашенных овощах и фруктах. "Тыква, морковь и другие овощи и фрукты насыщенного оранжевого, желтого или красного цвета богаты бета-каротином. Однако для эффективного преобразования бета-каротина в витамин А необходимо его употребление в сочетании с жирами. Всем известный пример – морковь, натертая со сметаной, является отличным способом обеспечить организм витамином А", - рассказала врач.
https://ria.ru/20250427/repa-2013645249.html
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общество, российская академия наук
Общество, Российская академия наук
Врач заявила, что лимоны не являются самым богатым источником витамина С

Врач Милушкина: лимоны не являются самым богатым источником витамина С

© Фото : Unsplash/Ghislaine GuerinЛимон
Лимон - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Unsplash/Ghislaine Guerin
Лимон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым источником витамина С, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
"Особое внимание уделяется витамину C, вокруг которого ходит много мифов. Лимоны, вопреки распространенному мнению, не являются самым богатым его источником", - сообщила Милушкина.
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Она также добавила, что даже не самый полезный продукт может вносить вклад в предотвращение дефицита витаминов.
"В небольших количествах витамин C, содержащийся в картофеле фри, благодаря способу обработки сохраняется, и за счет большого объема потребления помогает избежать цинги", - рассказала врач.
Она отметила, что витамин A особенно важен для физического развития детей и подростков, он существует в двух формах: ретиноиды и бета-каротин. Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, таких как печень, почки, субпродукты, яйца и молочные продукты, а бета-каротин - это провитамин, который есть в ярко окрашенных овощах и фруктах.
"Тыква, морковь и другие овощи и фрукты насыщенного оранжевого, желтого или красного цвета богаты бета-каротином. Однако для эффективного преобразования бета-каротина в витамин А необходимо его употребление в сочетании с жирами. Всем известный пример – морковь, натертая со сметаной, является отличным способом обеспечить организм витамином А", - рассказала врач.
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