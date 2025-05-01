https://ria.ru/20250501/vilfand-2014535995.html

Вильфанд спрогнозировал погоду на Европейской территории России 1 и 2 мая

Вильфанд спрогнозировал погоду на Европейской территории России 1 и 2 мая - РИА Новости, 01.05.2025

Вильфанд спрогнозировал погоду на Европейской территории России 1 и 2 мая

Почти на всей европейской территории России 1 и 2 мая будет холодно, ночные заморозки прогнозируются даже в Крыму, на Кубани, в Ставрополье и на юге Поволжья,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:45:00+03:00

2025-05-01T06:45:00+03:00

2025-05-01T06:45:00+03:00

общество

россия

поволжье

краснодарский край

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Почти на всей европейской территории России 1 и 2 мая будет холодно, ночные заморозки прогнозируются даже в Крыму, на Кубани, в Ставрополье и на юге Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Практически везде на европейской территории 1 и 2 мая будут холодными, заморозки прогнозируются и в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставрополье - там даже до минус 5 в предгорных районах", - сказал Вильфанд. По его словам, на Кубани ожидаются заморозки до минус 2 градусов, в Адыгее – тоже до минус 5. При этом дневные температуры будут довольно высокими – 17-18 градусов, отметил синоптик. "Заморозки будут и в Приволжском федеральном округе, причём не только на севере, но и на юге, в Оренбургской области. В Пермском крае по-прежнему идёт приличный снег, он будет продолжаться. В Свердловской области тоже снег, температура низкая ночью - минус 3-5 градусов", - сказал Вильфанд. Метеоролог также сообщил о прохождении циклона с 1 по 3 мая над юго-восточной частью страны – очень сильные осадки прогнозируются в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье.

https://ria.ru/20250430/tishkovets-2014240770.html

https://ria.ru/20250429/pogoda-2014046232.html

россия

поволжье

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общество, россия, поволжье, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр