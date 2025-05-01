https://ria.ru/20250501/veterany-2014622689.html

В Таджикистане сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны

В Таджикистане сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.05.2025

В Таджикистане сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны

Семнадцать участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла проживают в Таджикистане по состоянию на 1 мая, сообщили РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T22:37:00+03:00

2025-05-01T22:37:00+03:00

2025-05-01T22:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

ветераны

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ДУШАНБЕ, 1 мая - РИА Новости. Семнадцать участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла проживают в Таджикистане по состоянию на 1 мая, сообщили РИА Новости в республиканском Совете ветеранов войны и труда. Во время Великой Отечественной войны около 300 тысяч уроженцев Таджикистана отправились на фронт, сражаясь за свободу своей Родины. Более 90 тысяч из них не вернулись домой, отдав жизни в борьбе с фашизмом. Около 45 тысяч жителей Таджикистана были направлены на предприятия других областей бывшего Советского Союза, многие из которых затем были мобилизованы на фронт. "По состоянию на 1 мая в Таджикистане проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, что наполовину меньше, чем в мае прошлого года, и 127 тружеников тыла. Самому пожилому участнику Великой Отечественной войны Рашиду Каримову, проживающему в городе Гиссар, 9 мая исполняется 112 лет", - сказал собеседник агентства. Кандидат исторических наук Гафур Шерматов рассказал РИА Новости, что за мужество и героизм, проявленные на поле боя, 55 гражданам республики присвоены высшие звания - Героя Советского Союза, 19 человек стали полными кавалерами ордена "Славы" третьей степени, 58 тысяч жителей Таджикистана награждены другими орденами и медалями. Память о Великой Отечественной войне бережно сохраняется в Таджикистане, где почитают подвиг как фронтовиков, так и тружеников тыла, которые отдали все силы ради Победы.

https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

таджикистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, ветераны