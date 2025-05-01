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Участник марафона "Знание. Первые" неожиданно ответил на слова Путина - РИА Новости, 01.05.2025
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09:37 01.05.2025 (обновлено: 09:51 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/uchastnik-2014547843.html
Участник марафона "Знание. Первые" неожиданно ответил на слова Путина
Участник марафона "Знание. Первые" неожиданно ответил на слова Путина - РИА Новости, 01.05.2025
Участник марафона "Знание. Первые" неожиданно ответил на слова Путина
Юнармеец, активист "Движения Первых" Никита Гоголев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на марафоне "Знание. Первые" отказался садиться перед РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:37:00+03:00
2025-05-01T09:51:00+03:00
общество
россия
москва
кавказ
владимир путин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Юнармеец, активист "Движения Первых" Никита Гоголев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на марафоне "Знание. Первые" отказался садиться перед главой государства. Путин после выступления активиста попросил его сесть, но Гоголев отказался. "Я просто родился и вырос на Кавказе, у нас принято, что когда старшие говорят - младшие стоят", - сказал участник марафона. Президент, в свою очередь, отметил, что уважает кавказские традиции. "Они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны", - добавил Путин. Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".​
https://ria.ru/20250430/putin-2014484631.html
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Диалог Путина с подростком на марафоне "Знание. Первые"
На марафоне российского общества «Знание» президент России Владимир Путин пообщался с 13-летним Никитой Гоголевым из Ставропольского края, который зачитал главе государства отрывок из своего стихотворения, посвящённого Дню Победы. Президент, выслушав выступление подростка, предложил Никите снова сесть. «Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», - ответил он на просьбу Путина.
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общество, россия, москва, кавказ, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Кавказ, Владимир Путин
Участник марафона "Знание. Первые" неожиданно ответил на слова Путина

Подросток с Кавказа объяснил традициями отказ садиться при разговоре с Путиным

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Юнармеец, активист "Движения Первых" Никита Гоголев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на марафоне "Знание. Первые" отказался садиться перед главой государства.
Путин после выступления активиста попросил его сесть, но Гоголев отказался.
«
"Я просто родился и вырос на Кавказе, у нас принято, что когда старшие говорят - младшие стоят", - сказал участник марафона.
Диалог Путина с подростком на марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые"
30 апреля, 20:04
Президент, в свою очередь, отметил, что уважает кавказские традиции. "Они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны", - добавил Путин.
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".​
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России
30 апреля, 19:58
 
ОбществоРоссияМоскваКавказВладимир Путин
 
 
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