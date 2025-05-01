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Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента - РИА Новости, 01.05.2025
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14:34 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/turtsija-2014569313.html
Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента
Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента - РИА Новости, 01.05.2025
Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла заявления ряда оппозиционных политиков о том, что депутатов парламента республики якобы... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:34:00+03:00
2025-05-01T14:34:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла заявления ряда оппозиционных политиков о том, что депутатов парламента республики якобы прослушивают. "Утверждение, что "парламент прослушивают, нас всех прослушивают", не соответствует действительности. Согласно статье 135 Уголовно-процессуального кодекса, перехват сообщений может осуществляться только по решению судьи "в отношении лиц, находящихся под следствием или преследованием", в рамках преступлений, указанных в каталоге", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В документе уточняется процедура принятия решений о прослушивании. "Постановления о необходимости прослушивания направляются в управление по информационным и коммуникационным технологиям (ICTA), где они рассматриваются, и любые постановления о перехвате сообщений, противоречащие процедуре и закону, опротестовываются. Не прослушиваются лица, в отношении которых не ведется расследование или уголовное преследование по преступлениям, перечисленным в статье 135 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в заявлении. В центре призвали не доверять неподтвержденной информации. "Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - заключили в центре.
https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента

Администрация Эрдогана опровергла заявления о прослушивании депутатов парламента

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла заявления ряда оппозиционных политиков о том, что депутатов парламента республики якобы прослушивают.
«
"Утверждение, что "парламент прослушивают, нас всех прослушивают", не соответствует действительности. Согласно статье 135 Уголовно-процессуального кодекса, перехват сообщений может осуществляться только по решению судьи "в отношении лиц, находящихся под следствием или преследованием", в рамках преступлений, указанных в каталоге", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
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В документе уточняется процедура принятия решений о прослушивании.
«
"Постановления о необходимости прослушивания направляются в управление по информационным и коммуникационным технологиям (ICTA), где они рассматриваются, и любые постановления о перехвате сообщений, противоречащие процедуре и закону, опротестовываются. Не прослушиваются лица, в отношении которых не ведется расследование или уголовное преследование по преступлениям, перечисленным в статье 135 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в заявлении.
В центре призвали не доверять неподтвержденной информации.
"Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - заключили в центре.
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