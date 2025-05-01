https://ria.ru/20250501/turtsija-2014569313.html

Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента

Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента - РИА Новости, 01.05.2025

Власти Турции опровергли сообщения о прослушивании депутатов парламента

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла заявления ряда оппозиционных политиков о том, что депутатов парламента республики якобы... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:34:00+03:00

2025-05-01T14:34:00+03:00

2025-05-01T14:34:00+03:00

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турция

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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла заявления ряда оппозиционных политиков о том, что депутатов парламента республики якобы прослушивают. "Утверждение, что "парламент прослушивают, нас всех прослушивают", не соответствует действительности. Согласно статье 135 Уголовно-процессуального кодекса, перехват сообщений может осуществляться только по решению судьи "в отношении лиц, находящихся под следствием или преследованием", в рамках преступлений, указанных в каталоге", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В документе уточняется процедура принятия решений о прослушивании. "Постановления о необходимости прослушивания направляются в управление по информационным и коммуникационным технологиям (ICTA), где они рассматриваются, и любые постановления о перехвате сообщений, противоречащие процедуре и закону, опротестовываются. Не прослушиваются лица, в отношении которых не ведется расследование или уголовное преследование по преступлениям, перечисленным в статье 135 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в заявлении. В центре призвали не доверять неподтвержденной информации. "Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - заключили в центре.

https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html

https://ria.ru/20250430/turtsiya-2014358298.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган