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В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:19 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/tashkent-2014568234.html
В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом
В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом - РИА Новости, 01.05.2025
В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом
Праздничный салют прозвучит 9 мая в Ташкенте в День памяти и почестей к 80-летию Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:19:00+03:00
2025-05-01T14:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Праздничный салют прозвучит 9 мая в Ташкенте в День памяти и почестей к 80-летию Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны страны. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. "Министерство обороны совместно с хокимиятом (мэрией) Ташкента организует 9 мая в 21.00 (19.00 мск) в парке "Янги Узбекистон" (Новый Узбекистан) праздничный салют и фейерверк, посвященные Дню памяти и почестей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, которое пройдет под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины". В республике проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20241212/pobeda-1988806888.html
https://ria.ru/20250430/sng-2014333071.html
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в мире, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом

В Ташкенте 9 мая в День памяти и почестей прозвучит праздничный салют

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГород Ташкент
Город Ташкент - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Праздничный салют прозвучит 9 мая в Ташкенте в День памяти и почестей к 80-летию Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
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«
"Министерство обороны совместно с хокимиятом (мэрией) Ташкента организует 9 мая в 21.00 (19.00 мск) в парке "Янги Узбекистон" (Новый Узбекистан) праздничный салют и фейерверк, посвященные Дню памяти и почестей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, которое пройдет под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины".
В республике проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреУзбекистанТашкентШавкат Мирзиеев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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