https://ria.ru/20250501/tashkent-2014568234.html

В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом

В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом - РИА Новости, 01.05.2025

В Ташкенте 80-летие Победы отметят праздничным салютом

Праздничный салют прозвучит 9 мая в Ташкенте в День памяти и почестей к 80-летию Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:19:00+03:00

2025-05-01T14:19:00+03:00

2025-05-01T14:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиеев

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105469/43/1054694367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_470b7c985dc212dcca01f1675a6002b1.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Праздничный салют прозвучит 9 мая в Ташкенте в День памяти и почестей к 80-летию Победы над фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны страны. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. "Министерство обороны совместно с хокимиятом (мэрией) Ташкента организует 9 мая в 21.00 (19.00 мск) в парке "Янги Узбекистон" (Новый Узбекистан) праздничный салют и фейерверк, посвященные Дню памяти и почестей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом утвердил программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая, которое пройдет под девизом "Не будет забыт героизм во имя процветания, мира и защиты Родины". В республике проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988806888.html

https://ria.ru/20250430/sng-2014333071.html

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев, 80-летие победы в великой отечественной войне