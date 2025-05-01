https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html

Пушков назвал соглашение США и Украины по недрам шагом к колонизации

Пушков назвал соглашение США и Украины по недрам шагом к колонизации - РИА Новости, 01.05.2025

Пушков назвал соглашение США и Украины по недрам шагом к колонизации

Соглашение США и Украины по природным ресурсам Киева стало еще одним шагом к колонизации Украины, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:29:00+03:00

2025-05-01T15:29:00+03:00

2025-05-01T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Соглашение США и Украины по природным ресурсам Киева стало еще одним шагом к колонизации Украины, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. "Соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины. Другое дело, что Киев давно и добровольно встал на путь превращения в полуколонию. Поставки оружия на сотни миллиардов, финансовая помощь, достигающая 40% украинского бюджета, огромная зависимость от западной военной машины при ведении военных действий, а главное - очевидное согласие власти на превращение в полуколонию стали отличительными чертами сегодняшней Украины", - написал член комитета СФ.Сенатор отметил, что заключением соглашения с Украиной президент США Дональд Трамп "лишь поставил жирную точку в концовке" процесса колонизации Киева. "Впрочем, процесс еще далеко не завершен. Украина разменяла суверенитет, которым она обладала на начало 2014 года, на полуколониальную зависимость от Запада", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014563304.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014570420.html

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в мире, украина, сша, киев, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, верховная рада украины