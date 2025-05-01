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Ситников навестил в больнице пострадавших в аварии костромичей

Ситников навестил в больнице пострадавших в аварии костромичей - РИА Новости, 01.05.2025

Ситников навестил в больнице пострадавших в аварии костромичей

Губернатор Костромской области Сергей Ситников навестил в больнице пострадавших в аварии с туристическим автобусом жителей региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:07:00+03:00

2025-05-01T20:07:00+03:00

2025-05-01T20:07:00+03:00

костромская область

кострома

владимирская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников навестил в больнице пострадавших в аварии с туристическим автобусом жителей региона, сообщает пресс-служба администрации региона. Ситников в четверг навестил в городской больнице Костромы жителей региона, пострадавших в ночь на понедельник в ДТП с туристическим автобусом во Владимирской области. Губернатор зашел в палату к каждому пострадавшему, поинтересовался, как они себя чувствуют, довольны ли лечением. Пациенты поблагодарили губернатора за "поддержку с первых минут" - сразу после аварии глава региона направил в Александровскую больницу, куда отвезли пострадавших, главу регионального департамента здравоохранения. Затем костромичей перевезли лечиться на малую родину. Как доложили губернатору, в городской больнице Костромы на данный момент находятся восемь пострадавших в аварии. Еще трое отказались от госпитализации, один лечится амбулаторно. Пациенты размещены в нейрохирургическом, травматолого-ортопедическом и травматологическом отделениях. Все пострадавшие в состоянии легкой и средней тяжести. Одна из пациенток рассказала Сергею Ситникову, что с паломниками в автобусе вместе с мамой находился 12-летний Арсений. После происшествия мальчик, который сильно не пострадал, оказывал всем помощь, поддерживал и выполнял просьбы пострадавших до приезда врачей. "Поведение достойно подражания. Он так всем помогал - и очки людям приносил, обувь нам надевал. Прямо с полуслова все понимал. Наградите его, пожалуйста", - попросила женщина. Глава региона подчеркнул, что подросток обязательно будет отмечен и поблагодарил его маму, которая пока еще находится в больнице. "Таким сыном можно гордиться, спасибо вам", - обратился к пациентке Ситников. Также глава региона поблагодарил врачей и медсестер за заботу о костромичах и дал поручение направить благодарственные телеграммы администрации Владимирской области и медперсоналу Александровской больницы, что, как отмечают в областной администрации, было оперативно выполнено. "Отмечаем, что владимирские коллеги проявляют все самые лучшие качества и с человеческой, и с профессиональной точки зрения. Об этом рассказывают и наши земляки, пациенты. Поэтому, конечно, владимирских коллег, Александровскую больницу, главу района обязательно будем благодарить за их включенность, и то, насколько хорошо они отрабатывают вопросы экстренного характера", - подчеркнул губернатор. Ситников вручил всем пострадавшим женщинам цветы и пожелал скорейшего выздоровления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кострома, владимирская область, костромская область, сергей ситников