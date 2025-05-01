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В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским - РИА Новости, 01.05.2025
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18:55 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014602782.html
В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским
В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским - РИА Новости, 01.05.2025
В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским
Сделка с США по ископаемым не представляет никакого интереса для бюджета и национальных интересов Украины, это продажа Родины Владимиром Зеленским для получения РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:55:00+03:00
2025-05-01T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сделка с США по ископаемым не представляет никакого интереса для бюджета и национальных интересов Украины, это продажа Родины Владимиром Зеленским для получения личных гарантий безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. &quot;Никакой другой смысловой нагрузки для государственного бюджета, национальных интересов, национальной безопасности и национальных перспектив эта сделка не несет. Это просто продажа Родины, осуществленная Зеленским ради личных гарантий безопасности. С этой сделки он начнет и этой же он закончит, потому что следующая за ней - мир, а после мира - его отъезд&quot;, - говорится в сообщении Дубинского.Он пояснил, что Зеленский поделил украинские полезные ископаемые и инфраструктуру между двумя своими "главными партнерами". "Активы Украины поделены. Старые - за кланом (экс-президента Украины Леонида – ред.) Кучмы - (украинского олигарха Виктора – ред.) Пинчука и европейскими игроками. Новые месторождения - те, на которые еще нет лицензий или которые будут реприватизированы - передаются под контроль США", - отметил Дубинский. В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение Киевом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос Вашингтона в фонд. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал его за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250501/soglashenie-2014573426.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, В мире
В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским

Депутат Рады Дубинский: сделка с США по ископаемым это продажа Украины Зеленским

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Сделка с США по ископаемым не представляет никакого интереса для бюджета и национальных интересов Украины, это продажа Родины Владимиром Зеленским для получения личных гарантий безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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«

"Никакой другой смысловой нагрузки для государственного бюджета, национальных интересов, национальной безопасности и национальных перспектив эта сделка не несет. Это просто продажа Родины, осуществленная Зеленским ради личных гарантий безопасности. С этой сделки он начнет и этой же он закончит, потому что следующая за ней - мир, а после мира - его отъезд", - говорится в сообщении Дубинского.

Он пояснил, что Зеленский поделил украинские полезные ископаемые и инфраструктуру между двумя своими "главными партнерами".
«
"Активы Украины поделены. Старые - за кланом (экс-президента Украины Леонида – ред.) Кучмы - (украинского олигарха Виктора – ред.) Пинчука и европейскими игроками. Новые месторождения - те, на которые еще нет лицензий или которые будут реприватизированы - передаются под контроль США", - отметил Дубинский.
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Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал его за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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