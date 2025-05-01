https://ria.ru/20250501/reys-2014612948.html

Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум

Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025

Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум

Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:37:00+03:00

2025-05-01T20:37:00+03:00

2025-05-01T20:37:00+03:00

абхазия

россия

нижний новгород

сергей кириенко

сухум

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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам. Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров. "Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.

https://ria.ru/20250501/sukhum-2014603415.html

абхазия

россия

нижний новгород

сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, нижний новгород, сергей кириенко, сухум