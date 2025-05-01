Рейтинг@Mail.ru
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/reys-2014612948.html
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:37:00+03:00
2025-05-01T20:37:00+03:00
абхазия
россия
нижний новгород
сергей кириенко
сухум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998926852_0:12:3340:1890_1920x0_80_0_0_8474f592d41f8f01a006b22007cc8362.jpg
СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам. Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров. "Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.
https://ria.ru/20250501/sukhum-2014603415.html
абхазия
россия
нижний новгород
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998926852_189:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_a057862e949132c690b50a838ef9231b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, нижний новгород, сергей кириенко, сухум
Абхазия, Россия, Нижний Новгород, Сергей Кириенко, Сухум
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум

Кириенко: первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят на этой неделе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Сухума. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам.
Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров.
"Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.
Сухум - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Сухуме приземлился первый за 30 лет рейс из России
Вчера, 18:57
 
АбхазияРоссияНижний НовгородСергей КириенкоСухум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала