https://ria.ru/20250501/reys-2014612948.html
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:37:00+03:00
2025-05-01T20:37:00+03:00
2025-05-01T20:37:00+03:00
абхазия
россия
нижний новгород
сергей кириенко
сухум
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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят уже на этой неделе, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сегодня, 1 мая, старт рейсового сообщения (между Россией и Абхазией - ред.). Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода", - сказал он журналистам. Кроме того, Кириенко отметил, что с начала июня между РФ и Абхазией начнут летать широкофюзеляжные самолеты на несколько сотен пассажиров. "Судя по тому, как были распроданы и забронированы билеты на первые рейсы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона", - добавил он.
https://ria.ru/20250501/sukhum-2014603415.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, нижний новгород, сергей кириенко, сухум
Абхазия, Россия, Нижний Новгород, Сергей Кириенко, Сухум
Кириенко анонсировал запуск первого рейса из Нижнего Новгорода в Сухум
Кириенко: первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум запустят на этой неделе