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Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы - РИА Новости, 01.05.2025
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18:35 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/resursy-2014600311.html
Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы
Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы - РИА Новости, 01.05.2025
Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:35:00+03:00
2025-05-01T18:35:00+03:00
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сша
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, сообщает в четверг издание Блумберг. "Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в сенате США сообщил, что 72 (из 100 - ред.) его коллег поддерживают законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты", - утверждается в публикации. Предполагаемые меры могут быть введены в том случае, если РФ не начнет "серьезные переговоры" по украинскому конфликту, вопреки озвученной позиции Москвы о том, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Как утверждает Блумберг со ссылкой на текст инициативы, предложение сенатора включает введение пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Президент РФ Владимир Путин заявлял на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны и включают вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины. Россия неоднократно заявляла, что считает незаконными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Сенатор США предложил ввести пошлины для стран, закупающих у России ресурсы

Сенатор Грэм предложил ввести пошлины для стран, закупающих у РФ ресурсы

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы, сообщает в четверг издание Блумберг.
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"Один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в сенате США сообщил, что 72 (из 100 - ред.) его коллег поддерживают законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые продукты", - утверждается в публикации.
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Как утверждает Блумберг со ссылкой на текст инициативы, предложение сенатора включает введение пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
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Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
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Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны и включают вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины.
Россия неоднократно заявляла, что считает незаконными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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