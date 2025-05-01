https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html

"Адское пекло и смерчи": метеорологи раскрыли прогноз на лето 2025 года

"Адское пекло и смерчи": метеорологи раскрыли прогноз на лето 2025 года - РИА Новости, 01.05.2025

"Адское пекло и смерчи": метеорологи раскрыли прогноз на лето 2025 года

Обычно климатологи говорят о погоде сдержанно и осторожно. Но в последние месяцы тон их высказываний резко изменился. После серии климатических аномалий зимой и РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:10:00+03:00

2025-05-01T09:10:00+03:00

2025-05-01T09:10:00+03:00

россия

урал

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обычно климатологи говорят о погоде сдержанно и осторожно. Но в последние месяцы тон их высказываний резко изменился. После серии климатических аномалий зимой и весной, лето может принести катастрофические сюрпризы, к которым большинство россиян просто не готово. Что заставляет ученых говорить о "качелях Армагеддона" и почему именно наша страна оказалась в зоне наибольшего риска? Готовы ли вы к тому, что приготовила нам природа на ближайшие месяцы?Зима без мороза — тревожная разминкаЯнварь 2025 года в Москве стал одним из самых теплых за последние 250 лет. В Саратове температура превышала зимнюю норму на целых 7 градусов. Челябинск, Уфа, Казань, Нижний Новгород — везде зима удивила своей мягкостью и скудными снегопадами.Малоснежная зима привела к критически низкому уровню рек в центральной части России. Волга уже в начале весны едва не оказалась на мели, а южные регионы вступили в сезон с серьезным дефицитом влаги в почве. Ученые предупреждают: такая "неправильная" зима — верный признак еще более экстремального лета.Россия в эпицентре климатической буриГлобальное потепление бьет по нашей стране сильнее, чем по остальному миру. Если в среднем планета нагрелась на 1 градус, то Россия — на 2,5 градуса Цельсия. Причина в том, что Арктика тает с пугающей скоростью, ослабляя струйное течение, которое раньше удерживало холодный воздух на севере.Апрельский ураган в Сибири, сносивший крыши и ломавший вековые деревья, паводки в Мурманской области и одновременная засуха на юге — все это симптомы "раскачанного" климата, который превратился в непредсказуемые погодные качели.Европейские столицы в огненном кольцеНе только России грозит климатический удар. В Лондоне, Париже и Берлине метеорологи прогнозируют температуры в 30, а то и все 35 градусов Цельсия. Для европейских городов, где кондиционеры — редкость, а здания строились для удержания тепла, такая жара может обернуться настоящей катастрофой.Ученые отмечают, что экстремальная жара, которая раньше случалась раз в 50 лет, теперь стала ежегодной нормой. И этот процесс только ускоряется.Центральная Россия под огненным куполомЛето в европейской части России начнется уже в мае и продлится как минимум до середины сентября. Средняя температура будет на 1-2 градуса выше нормы — цифра кажется небольшой, но в реальности это означает многодневные периоды изнуряющей жары.Особую опасность представляют "тепловые волны" — периоды по 5 дней и более, когда температура превышает норму на 3 градуса и выше. Климатологи ожидают как минимум две таких волны за лето. В Поволжье жара в +35 градусов ощущается намного тяжелее, чем та же температура в Узбекистане, из-за более высокой влажности. Именно в такие периоды фиксируется рост смертности среди пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Сибирь в пламени: миллионы гектаров под угрозойСибирь и Урал столкнутся с экстремальной жарой до +40…+45 °C. В Якутии, где леса горят ежегодно, ситуация может стать критической — по предварительным оценкам, огонь может уничтожить более 5 миллионов гектаров тайги.Дым от этих пожаров способен накрыть огромные территории, включая крупные города. В прошлые годы облака дыма от сибирских пожаров достигали даже Аляски и Канады, создавая серьезные проблемы с качеством воздуха.После периодов жары регион ожидают резкие похолодания, сопровождаемые мощными ливнями, которые, впрочем, вряд ли смогут полностью компенсировать дефицит влаги.Невидимая угроза — смерчи идут на РоссиюСамый тревожный прогноз касается возможных смерчей и торнадо, особенно в районе между Уралом и Кавказом. Особенности ландшафта и направления ветров создают идеальные условия для формирования разрушительных вихрей.Если раньше торнадо были редкостью для России, то теперь они фиксируются все чаще. Самое опасное, что ученые до сих пор не научились точно предсказывать их появление — смерч может сформироваться за считанные минуты, оставляя минимум времени для эвакуации.Вильфанд не скрывает тревогиНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтверждает серьезность ситуации. По его словам, 2025 год с высокой вероятностью войдет в пятерку или даже тройку самых жарких за всю историю наблюдений."Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет", — отмечает главный метеоролог страны.Важно понимать, что после рекордно жаркого 2024 года перспектива еще одного экстремально теплого сезона создает кумулятивный эффект, усиливая негативные последствия для экосистем, сельского хозяйства и здоровья людей.Как пережить климатический ударСельскому хозяйству предстоят тяжелые времена — где-то урожай зальет, где-то он высохнет на корню. Эксперты рекомендуют аграриям пересматривать выбор культур в пользу более засухоустойчивых сортов и внедрять системы капельного орошения.Пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, в периоды жары необходимо:Жителям регионов, подверженных лесным пожарам, необходимо следить за сводками МЧС и быть готовыми к возможной эвакуации. А всем нам придется привыкать к новой климатической реальности, которая, похоже, пришла всерьез и надолго.

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