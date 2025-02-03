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Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких - РИА Новости, 03.02.2025
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03:56 03.02.2025 (обновлено: 08:40 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких - РИА Новости, 03.02.2025
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких
По предварительным прогнозам специалистов, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, однако расчеты будут... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:56:00+03:00
2025-02-03T08:40:00+03:00
земля
тихий океан
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По предварительным прогнозам специалистов, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, однако расчеты будут уточняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ранее синоптик сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле. "Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года", — сказал Вильфанд. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
https://ria.ru/20250202/vilfand-1996853829.html
https://ria.ru/20250128/pogoda-1995811869.html
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земля, тихий океан, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Земля, Тихий океан, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких

Вильфанд: есть прогнозы, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По предварительным прогнозам специалистов, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, однако расчеты будут уточняться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете, по предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.
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"Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года", — сказал Вильфанд.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, однако его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.
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ЗемляТихий океанРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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