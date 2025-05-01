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Евросоюз поможет Израилю тушить лесные пожары - РИА Новости, 01.05.2025
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19:59 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/pozhary-2014609167.html
Евросоюз поможет Израилю тушить лесные пожары
Евросоюз поможет Израилю тушить лесные пожары - РИА Новости, 01.05.2025
Евросоюз поможет Израилю тушить лесные пожары
Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении лесных пожаров, охвативших страну, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:59:00+03:00
2025-05-01T19:59:00+03:00
в мире
израиль
греция
кипр
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении лесных пожаров, охвативших страну, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы активировали европейский механизм гражданской обороны. Самолеты для пожаротушения направлены из Греции, Кипра, Хорватии и Италии", - написала глава ЕК в сети X. По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы. В среду лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. По воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. Стихийное бедствие произошло в траурный день памяти павших солдат в войнах Израиля и жертв террора, когда многие граждане отправились по всей стране на военные кладбища, чтобы отдать дань уважения своим близким. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков. Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.
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в мире, израиль, греция, кипр, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Израиль, Греция, Кипр, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Евросоюз поможет Израилю тушить лесные пожары

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров

© AP Photo / Olivier FitoussiТушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль
Тушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Olivier Fitoussi
Тушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении лесных пожаров, охвативших страну, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы активировали европейский механизм гражданской обороны. Самолеты для пожаротушения направлены из Греции, Кипра, Хорватии и Италии", - написала глава ЕК в сети X.
По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы.
В среду лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. По воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. Стихийное бедствие произошло в траурный день памяти павших солдат в войнах Израиля и жертв террора, когда многие граждане отправились по всей стране на военные кладбища, чтобы отдать дань уважения своим близким. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков.
Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.
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