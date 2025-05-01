Евросоюз поможет Израилю тушить лесные пожары
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз поможет Израилю в тушении лесных пожаров
© AP Photo / Olivier FitoussiТушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль
© AP Photo / Olivier Fitoussi
Тушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Евросоюз окажет помощь Израилю в тушении лесных пожаров, охвативших страну, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным еврейского национального фонда, с утра среды в Израиле выгорело около 20 квадратных километров территории, больше половины которых составляли лесные массивы.
В среду лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле. По воздействием сильного сухого ветра пламя быстро распространилось в ряде районов к западу от Иерусалима. Стихийное бедствие произошло в траурный день памяти павших солдат в войнах Израиля и жертв террора, когда многие граждане отправились по всей стране на военные кладбища, чтобы отдать дань уважения своим близким. В течение дня пожары возникли и в других районах страны, что привело к блокировкам автомагистралей и железнодорожных путей, а также эвакуации населения из некоторых поселков.
Власти инициировали расследование причин возникновения пожаров, к которому в том числе подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), что свидетельствует о том, что активно прорабатывается версия о намеренных поджогах. Правительство из-за пожаров было вынуждено отменить многие мероприятия по случаю главного праздника страны - Дня независимости, который наступил с заходом солнца после окончания дня памяти павших солдат.
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