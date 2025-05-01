https://ria.ru/20250501/moldavija-2014555422.html

Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД

Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД

Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:05:00+03:00

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2025-05-01T11:05:00+03:00

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микаэл агасандян

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало", – сказал Агасандян. Он отметил, что если такое решение будет принято, это вызовет сожаление, поскольку негативные последствия в первую очередь отразятся на гражданах республики. При этом политически уход Молдавии существенного влияния на работу СНГ не окажет. Ранее молдавские власти неоднократно заявляли о планах пересмотра участия в СНГ. В 2023–2024 годах Кишинев начал процедуру денонсации некоторых соглашений в рамках объединения. Российская сторона выражала сожаление в связи с таким курсом Молдавии, подчеркивая, что преимущества от участия в Содружестве сохраняются. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20240902/moldavija-1970043930.html

https://ria.ru/20250410/ermolovich-2010561351.html

https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014426637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, микаэл агасандян