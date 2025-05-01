Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/moldavija-2014555422.html
Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД
Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025
Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД
Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:05:00+03:00
2025-05-01T11:05:00+03:00
в мире
молдавия
микаэл агасандян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало", – сказал Агасандян. Он отметил, что если такое решение будет принято, это вызовет сожаление, поскольку негативные последствия в первую очередь отразятся на гражданах республики. При этом политически уход Молдавии существенного влияния на работу СНГ не окажет. Ранее молдавские власти неоднократно заявляли о планах пересмотра участия в СНГ. В 2023–2024 годах Кишинев начал процедуру денонсации некоторых соглашений в рамках объединения. Российская сторона выражала сожаление в связи с таким курсом Молдавии, подчеркивая, что преимущества от участия в Содружестве сохраняются. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20240902/moldavija-1970043930.html
https://ria.ru/20250410/ermolovich-2010561351.html
https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014426637.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, микаэл агасандян
В мире, Молдавия, Микаэл Агасандян
Молдавия не уведомляла Россию о намерении выйти из СНГ, заявил МИД

МИД России: Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из СНГ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало", – сказал Агасандян.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Молдавии стоит ориентироваться на ЕАЭС и БРИКС, считает Шор
2 сентября 2024, 16:56
Он отметил, что если такое решение будет принято, это вызовет сожаление, поскольку негативные последствия в первую очередь отразятся на гражданах республики. При этом политически уход Молдавии существенного влияния на работу СНГ не окажет.
Ранее молдавские власти неоднократно заявляли о планах пересмотра участия в СНГ. В 2023–2024 годах Кишинев начал процедуру денонсации некоторых соглашений в рамках объединения. Российская сторона выражала сожаление в связи с таким курсом Молдавии, подчеркивая, что преимущества от участия в Содружестве сохраняются.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Внедрение "справедливого" роуминга в ЕАЭС идет тяжело, заявил Ермолович
10 апреля, 18:26
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Читайте полный текст интервью >>
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Поставок газа через Молдавию не хватает, заявили в парламенте Приднестровья
30 апреля, 17:05
 
В миреМолдавияМикаэл Агасандян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала