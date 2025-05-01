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Микаэл Агасандян: ЕАЭС защитит себя при нарушении Арменией договора о союзе

Микаэл Агасандян: ЕАЭС защитит себя при нарушении Арменией договора о союзе - РИА Новости, 01.05.2025

Микаэл Агасандян: ЕАЭС защитит себя при нарушении Арменией договора о союзе

Необходимость наведения порядка в миграционной сфере объективно назрела, предпринимаемые шаги обусловлены интересами нацбезопасности, но Москва доносит свою... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:00:00+03:00

2025-05-01T10:00:00+03:00

2025-05-01T14:26:00+03:00

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Необходимость наведения порядка в миграционной сфере объективно назрела, предпринимаемые шаги обусловлены интересами нацбезопасности, но Москва доносит свою позицию партнерам по СНГ и ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. Он также рассказал, почему сближение Еревана и Брюсселя противоречит обязательствам Армении перед ЕАЭС, про развитие системы договоров о зонах свободной торговли ЕАЭС с другими странами, а, кроме того, о западной кампании против Евразийского союза в Монголии.– В январе текущего года заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода Еревана из ЕАЭС. Учитывая то, что в апреле армянский парламент принял законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС, готовятся ли документы об исключении Еревана из ЕАЭС? Какой в таком случае должна быть процедура: это будет согласование стран-участниц или иной механизм? Обсуждала ли Москва эту ситуацию с Ереваном и какой получила ответ?– Армения является важным участником ЕАЭС, поэтому нас не могут не беспокоить шаги Еревана по сближению с Евросоюзом – другим интеграционным объединением, занимающим явно выраженную антироссийскую позицию. Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС. Вместе с тем очевидно, что на определенном этапе такого сближения требования Брюсселя – неизбежная часть "европейского пути" – вступят в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Союза. Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры. То есть о нашем общем рынке, который в значительной степени обеспечивает рост экономики и благосостояния населения республики.В ходе контактов с армянскими партнерами разъясняем объективную несовместимость евразийских и европейских норм в указанных областях и невозможность одновременного членства в этих объединениях. В Ереване хорошо понимают выгоды от участия в ЕАЭС и негативные последствия в случае выхода из него. Евросоюз не сможет компенсировать неминуемые потери для экономики Армении.Отмечу, что договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года четко регулирует процедуру выхода из объединения. Она запускается лишь в случае направления государством-членом соответствующего письменного уведомления. Армянская сторона ни разу не заявляла – ни публично, ни в ходе двусторонних контактов – о своем намерении выйти из договора. Напротив, республика продолжает активную и плодотворную работу во всех переговорных форматах в рамках союза. Рассматриваем это как подтверждение приверженности Еревана дальнейшему развитию евразийской интеграции, безусловно отвечающей национальным интересам Армении.В случае, если Ереван все же предпримет шаги, противоречащие праву ЕАЭС (что, как мы рассчитываем, не произойдет), а, иными словами, по сути, нарушит договор о ЕАЭС, у нас есть необходимые международно-правовые механизмы для защиты интересов остальных государств-членов объединения.– На площадке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не раз говорили о востребованности совершенствования механизмов реагирования на кризисные ситуации в государствах-членах и в регионе в целом. Какими возможностями в этом плане располагает ОДКБ сейчас?– Действительно, принятые в ОДКБ более 10 лет назад процедуры кризисного реагирования нуждались в определенном пересмотре, и дополнительным импульсом к этой работе послужила миротворческая операция организации в Казахстане в январе 2022 года. Внимательно проанализировав этот опыт действий Коллективных сил ОДКБ, главы государств на саммите в Минске в 2023 году утвердили обновленные протоколы кризисного реагирования, которые будут способствовать повышению четкости и оперативности взаимодействия.Продолжает совершенствоваться система мониторинга с использованием возможностей Центра кризисного реагирования ОДКБ. Значительно (до суток) сокращены сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности о первоочередных мерах по предотвращению или урегулированию кризисной ситуации в зоне ответственности ОДКБ.Разумеется, важно обеспечить быстрое проведение в столицах внутригосударственных процедур в отношении утверждаемых на высшем уровне решений, в том числе по применению сил и средств ОДКБ. Работаем над этой задачей вместе с нашими парламентариями.Кроме того, на астанинской сессии Совета коллективной безопасности в 2024 году подписаны протоколы к соглашениям, упрощающие процесс развертывания сил ОДКБ, включая беспрепятственное и беспосадочное перемещение личного состава и необходимых грузов по территориям транзитных и принимающих государств.Ежегодно представители стран организации, военнослужащие и сотрудники рабочих органов ОДКБ отрабатывают на практике совместные меры по противодействию широкому спектру угроз безопасности. В текущем году масштабный комплекс учений с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ пройдет в Белоруссии. В Таджикистане состоятся учения миротворческих контингентов организации, в Киргизии – Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона.Анализу текущей обстановки в зоне ответственности организации и у ее границ будут, в том числе посвящены предстоящие в мае-июне в Киргизии заседания министров обороны, глав внешнеполитических ведомств и секретарей советов безопасности стран ОДКБ.– Представители России, других стран СНГ, ОДКБ не раз говорили о том, что нашим странам не подходит формат наблюдения за выборами, который предлагают западные институты. Возможно ли на площадке СНГ или ОДКБ формирование своей независимой международной организации наблюдения за выборами в противовес западным институтам, таким как БДИПЧ ОБСЕ?– Что касается БДИПЧ ОБСЕ, то вопрос не в том, что нашим странам не подходит такой формат наблюдения за выборами. Основная проблема заключается в нежелании бюро следовать собственным заявленным стандартам и принципам. В его деятельности, к сожалению, преобладает политизированный подход к оценкам электоральных процессов, который не обеспечивает профессионального, беспристрастного и объективного мониторинга. По сути, бюро выполняет политические заказы, в одних случаях замалчивая очевидные нарушения в ходе избирательных кампаний или недостатки электоральных систем некоторых западных стран, а в других – целенаправленно критикуя в своих отчетах исключительно "неугодные" политические силы.Формировать на пространстве СНГ какие-то новые структуры для наблюдения за выборами и референдумами было бы странным решением, так как все необходимые механизмы и правовые акты у нас уже имеются и активно применяются на практике. Электоральный мониторинг в рамках СНГ строится на коллективно согласованной юридической базе, при этом оценивается соответствие избирательных процедур как международным стандартам в этой сфере, так и национальному законодательству.Правовую основу наблюдения за выборами в СНГ составляют Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ от 7 октября 2002 года, Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах-участниках СНГ от 26 марта 2004 года, Декларация Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ "О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах-участниках СНГ" от 25 ноября 2008 года; Рекомендации для международных наблюдателей от СНГ по наблюдению за выборами и референдумами, от 7 декабря 2002 года. Отдельно хочу отметить принятые МПА СНГ 22 ноября 2024 года Рекомендации по обеспечению электорального суверенитета и наблюдению за электронным голосованием, являющиеся на сегодняшний день единственным международным актом, систематизирующим международную практику по противодействию вмешательству в выборы.Четыреадцатого октября 2022 года на саммите СНГ подписано Соглашение об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ, задачами которого являются развитие сотрудничества между избирательными органами стран СНГ и разработка рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в наших странах, правовой базы содружества в этой сфере.Миссия наблюдателей СНГ успешно осуществляет наблюдение за выборами и референдумами на пространстве СНГ с 2001 года. Как правило, в ее состав аккредитуются представители наших стран, МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Исполнительного комитета СНГ.В 2006 году был образован Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан МПА СНГ, который осуществляет методическое, аналитическое и научное сопровождение деятельности международных наблюдателей от СНГ.– Насколько сейчас активна в СНГ Молдавия, и есть ли опасения, что при нынешнем проевропейском президенте она покинет объединение?– Молдавия уже давно фактически свернула свое участие в работе СНГ: отсутствует на заседаниях уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов содружества. Однако Кишинев продолжает пользоваться отдельными преимуществами, которые дает нахождение в составе СНГ. Речь идет, прежде всего, об экономической составляющей – зоне свободной торговли, безвизовом режиме, особых условиях в сфере трудовой миграции и других аспектах.Молдавия остается стороной более чем 200 международных договоров, заключенных в рамках содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений. В последние годы Кишинев выборочно денонсирует некоторые из них, однако логика этих действий не всегда понятна. К примеру, чем не угодили молдавским властям соглашения об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, о взаимодействии в случае эвакуации граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций, о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, охраны здоровья населения, в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств и ряд других?Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало. Если такое решение все же будет принято в Кишиневе, это вызовет лишь сожаление, поскольку расплачиваться за него придется, в первую очередь, молдавским гражданам. Политически же подобное развитие событий вряд ли существенным образом скажется на работе содружества: не могу сказать, что Молдавия была в авангарде интеграционных процессов.– По словам первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, в середине года ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с ОАЭ. Когда и где это может произойти?– В ближайшее время проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которым устанавливается режим свободной торговли, планируется направить в правительства государств-членов союза и в ОАЭ для проведения необходимых для его подписания внутригосударственных процедур. Если во всех странах этот процесс пройдет гладко, и документ не вызовет каких-либо замечаний, то указанное соглашение могло бы быть заключено в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).– В феврале министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что переговоры о возможных соглашениях о зонах свободной торговли ведутся с Индией, Индонезией, Египтом, Тунисом и Монголией. Кто из этих стран ближе всего к заключению соглашений и когда их можно ожидать?– Речь идет об Индонезии, диалог с которой действительно находится на завершающей стадии. Что касается переговорного процесса с Индией и Тунисом, то он пока не начался. С Нью-Дели, несмотря на имеющееся решение Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров, мы находимся на этапе технических консультаций, с Тунисом – создания совместной исследовательской группы в целях определения целесообразности взаимной либерализации торговли. Контакты с Египтом немного затянулись. Было проведено шесть раундов консультаций. Союз готов к активизации работы, ожидаем встречных шагов от Каира. Проект соглашения с Монголией был скорректирован по итогам дополнительного рассмотрения в государствах-участниках. В случае успешного проведения внутригосударственных процедур в странах Союза и в Монголии временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия может быть подписано на ближайшем заседании ВЕЭС.Вместе с тем отмечаем активно проводимую в Монголии в последние месяцы, явно не без подачи определенных кругов из стран "коллективного Запада", информационную кампанию против подписания упомянутого соглашения. В псевдоаналитических вбросах рассказывается о том, каким образом временное соглашение с ограниченной номенклатурой товарных позиций поставит Монголию в зависимость от России и ЕАЭС в целом. Рисуются катастрофические сценарии негативных последствий для монгольской экономики. Очевидно, что Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры.– Недавно Россия ужесточила правила пребывания на своей территории для трудовых мигрантов, в том числе для граждан стран ЕАЭС. Кроме того, сейчас Государственная Дума Российской Федерации рассматривает введение для трудовых мигрантов запрета на ввоз в Россию своих семей, в связи с чем в этих странах стали раздаваться голоса, что новый порядок несправедлив для союзников по организации. В частности, посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью РИА "Новости" отметил, что право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств-членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности заложено в самом договоре о ЕАЭС, а обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов ввоза семей вызывают озабоченность в казахстанском обществе. Кроме того, изменения по срокам временного пребывания иностранцев в России вызывали сложности у тех граждан Казахстана, кто приезжал в Россию на лечение, для ухода за больными родственниками и с другими гуманитарными целями. Обсуждаются ли эти нововведения с представителями стран ЕАЭС и СНГ? Есть ли перспектива смягчения этих норм?– В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В публичном поле в связи с этим появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив. Однако идея прямого запрета въезда членов семей иностранных трудящихся всех категорий, насколько мне известно, среди таковых не фигурирует. Это противоречило бы международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств ЕАЭС особый миграционный режим в Российской Федерации. Более благоприятный – только у граждан Белоруссии, которая вместе с Россией входит в Союзное государство, представляющее собой наиболее продвинутую форму интеграции на пространстве СНГ. Возможность осуществлять трудовую деятельность без необходимости получения разрешения или соблюдения иных ограничений по защите национального рынка труда, а также право на пребывание трудящегося в России совместно с членами семьи являются неотъемлемыми элементами этого режима. Это не ставится под сомнение.Предложил бы в данной ситуации ориентироваться в первую очередь на работу, проводимую российскими профильными ведомствами в соответствии с поручениями руководства страны, которые продиктованы объективно назревшей необходимостью наведения порядка в миграционной сфере, совершенствования сопутствующих процедур, включая их цифровизацию, а также борьбы с незаконной миграцией. Предпринимаемые в этом контексте шаги обусловлены интересами национальной безопасности.МИД и МВД России находятся в тесном контакте с партнерами по СНГ и ЕАЭС. На регулярной основе в различных форматах разъясняются вносимые в законодательство изменения, распространяются методические материалы, содержащие информацию для иностранных граждан по порядку действий в сложных ситуациях. Разумеется, при подготовке каждого нормативно-правового акта проводится его тщательный анализ на предмет соответствия правовой базе СНГ и ЕАЭС.Что касается сроков временного пребывания иностранных граждан, пересекших границу Российской Федерации в безвизовом порядке для прохождения лечения, нашим законодательством уже предусмотрено, что они могут продлеваться. Аналогичный порядок применяется в случаях, когда иностранные граждане находятся в России в целях осуществления благотворительной деятельности или доставки гуманитарной помощи либо по обстоятельствам, связанным с тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника.

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https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html

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https://ria.ru/20250425/sistema-2013312360.html

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https://ria.ru/20250410/ermolovich-2010561351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, ереван, армения, микаэл агасандян, алексей оверчук, денис мантуров, евразийский экономический союз, одкб, снг, интервью