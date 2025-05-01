https://ria.ru/20250501/kvas-2014531956.html
Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости
Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости - РИА Новости, 01.05.2025
Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости
Российский стартап разработал фитоквас с элеутерококком, напиток под названием "Квайб" помогает привыкнуть к жаре, защищает от стресса и придает сил, сообщили... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T05:12:00+03:00
2025-05-01T05:12:00+03:00
2025-05-01T05:12:00+03:00
общество
санкт-петербург
национальная технологическая инициатива (нти)
санкт-петербургский университет информационных технологий
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский стартап разработал фитоквас с элеутерококком, напиток под названием "Квайб" помогает привыкнуть к жаре, защищает от стресса и придает сил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Фитоквас с элеутерококком, обладающий адаптогенными и антиоксидантными свойствами, разработали выпускники национального исследовательского университета ИТМО (Санкт-Петербург). Напиток ускоряет метаболизм, полезен при повышенных физических и умственных нагрузках, помогает привыкнуть к жаре. Экстракт элеутерококка помогает адаптироваться к жаркому климату, укрепляет иммунитет, защищает от стресса и усталости, придает сил организму, поясняют авторы проекта", - говорится в сообщении. В отличие от сладких квасов и напитков с фруктовыми ароматизаторами, фитоквас "Квайб" сохраняет традиционный, терпкий вкус кваса, "легкую кислинку" и пониженное содержание сахара, отметила лидер стартапа Галина Казакова, слова которой приводит пресс-служба НТИ. "Это натуральный ферментированный продукт, который сочетает в производстве древнюю технологию и современные биотехнологии. Особая ценность кваса - эффект адаптогенов. Именно в жару, когда тело истощается от перегрева, организм нуждается в поддержке", - добавила она. Адаптогены тонизируют организм и повышают выносливость, увеличивают адаптационные возможности человека. Антиоксиданты защищают клетки от вредных воздействий. У фитокваса нет аналогов на рынке, подчеркнули в НТИ. У команды стартапа есть прототип, который прошел испытания в лабораторных условиях. Сейчас идет подготовка к запуску производства пилотной партии, а стартап ищет инвесторов для расширения линейки кваса.
https://ria.ru/20241025/roskachestvo-1979957048.html
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общество, санкт-петербург, национальная технологическая инициатива (нти), санкт-петербургский университет информационных технологий
Общество, Санкт-Петербург, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Санкт-Петербургский университет информационных технологий
Российский стартап разработал фитоквас для снятия стресса и усталости
НТИ: стартап разработал фитоквас "Квайб" для снятия стресса и усталости
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский стартап разработал фитоквас с элеутерококком, напиток под названием "Квайб" помогает привыкнуть к жаре, защищает от стресса и придает сил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Фитоквас с элеутерококком, обладающий адаптогенными и антиоксидантными свойствами, разработали выпускники национального исследовательского университета ИТМО
(Санкт-Петербург
). Напиток ускоряет метаболизм, полезен при повышенных физических и умственных нагрузках, помогает привыкнуть к жаре. Экстракт элеутерококка помогает адаптироваться к жаркому климату, укрепляет иммунитет, защищает от стресса и усталости, придает сил организму, поясняют авторы проекта", - говорится в сообщении.
В отличие от сладких квасов и напитков с фруктовыми ароматизаторами, фитоквас "Квайб" сохраняет традиционный, терпкий вкус кваса, "легкую кислинку" и пониженное содержание сахара, отметила лидер стартапа Галина Казакова, слова которой приводит пресс-служба НТИ. "Это натуральный ферментированный продукт, который сочетает в производстве древнюю технологию и современные биотехнологии. Особая ценность кваса - эффект адаптогенов. Именно в жару, когда тело истощается от перегрева, организм нуждается в поддержке", - добавила она.
Адаптогены тонизируют организм и повышают выносливость, увеличивают адаптационные возможности человека. Антиоксиданты защищают клетки от вредных воздействий. У фитокваса нет аналогов на рынке, подчеркнули в НТИ.
У команды стартапа есть прототип, который прошел испытания в лабораторных условиях. Сейчас идет подготовка к запуску производства пилотной партии, а стартап ищет инвесторов для расширения линейки кваса.