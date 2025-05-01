СМИ: и.о. президента Южной Кореи может подать в отставку
Рёнхап: и.о. президента Южной Кореи подаст в отставку перед выдвижением
© AP Photo / Lee Jin-manХан Док Су
© AP Photo / Lee Jin-man
Хан Док Су. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су в четверг может подать в отставку перед выдвижением кандидатуры на президентских выборах, которые назначены на июнь, передает агентство Рёнхап со ссылкой на правительственные источники.
По утверждению источников, Хан анонсирует отставку днем четверга, так как утром его еще ожидают дела, в то время как объявление об участии в июньских президентских выборах ожидается в пятницу. Отмечается, что Хан изложит свое видение достижения национального единства перед лицом "политической поляризации".
Экс-президента Южной Кореи обвинили во взяточничестве
24 апреля, 09:35
"Исполняющий обязанности президента Хан Док Су, скорее всего, уйдет в отставку в четверг, прежде чем на следующий день объявить о своей выдвижении на пост президента 3 июня", - заявили агентству неназванные правительственные и политические источники.
Агентство подчеркивает, что беспартийный Хан признается фаворитом среди потенциальных противников Демократической партии Южной Кореи, имеющей большинство в парламенте страны и выдвинувшей кандидатом в президенты Ли Чжэ Мёна.
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созванивался с президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2024 года, вскоре после избрания последнего президентом США. Однако в результате попытки введения чрезвычайного военного положения южнокорейскому лидеру в декабре был объявлен импичмент. Юн Сок Ёль был временно отстранен от должности, его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер-министр Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. После инаугурации Трампа и до окончательного отрешения южнокорейского президента официальные контакты между лидерами двух стран не осуществлялись. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля, правительство под руководством Хан Док Су во вторник назначило выборы нового президента на 3 июня.
Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах
12 апреля, 06:51