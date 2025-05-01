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Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью - РИА Новости, 01.05.2025
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08:51 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/koreja-2014542664.html
Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью
Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью - РИА Новости, 01.05.2025
Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью
Экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, передает... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T08:51:00+03:00
2025-05-01T08:51:00+03:00
в мире
южная корея
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, передает агентство Рёнхап. "В четверг прокуроры заявили, что предъявили бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинение в злоупотреблении властью. Это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения", - говорится в публикации. При этом агентство отмечает, что физическое задержание экс-президента не производилось. Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент в результате попытки введения чрезвычайного военного положения. Он был временно отстранен от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. Досрочные выборы в Южной Корее назначены на 3 июня.
https://ria.ru/20250501/koreya-2014528920.html
https://ria.ru/20250424/koreja-2013108918.html
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в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью

Экс-главе Южной Кореи Юн Сок Елю предъявили обвинение в злоупотреблении властью

© AP Photo / Korea PoolЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Korea Pool
Юн Сок Ёль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, передает агентство Рёнхап.
"В четверг прокуроры заявили, что предъявили бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинение в злоупотреблении властью. Это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения", - говорится в публикации.
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При этом агентство отмечает, что физическое задержание экс-президента не производилось.
Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент в результате попытки введения чрезвычайного военного положения. Он был временно отстранен от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. Досрочные выборы в Южной Корее назначены на 3 июня.
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