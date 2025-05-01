https://ria.ru/20250501/koreja-2014542664.html

Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью

Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью - РИА Новости, 01.05.2025

Экс-президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью

Экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, передает... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T08:51:00+03:00

2025-05-01T08:51:00+03:00

2025-05-01T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, передает агентство Рёнхап. "В четверг прокуроры заявили, что предъявили бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинение в злоупотреблении властью. Это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения", - говорится в публикации. При этом агентство отмечает, что физическое задержание экс-президента не производилось. Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент в результате попытки введения чрезвычайного военного положения. Он был временно отстранен от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. Досрочные выборы в Южной Корее назначены на 3 июня.

https://ria.ru/20250501/koreya-2014528920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, юн сок ель