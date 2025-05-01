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Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025
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20:54 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/kirienko-2014615388.html
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:54:00+03:00
2025-05-01T20:54:00+03:00
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абхазия
сухум
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок, 1 мая. &quot;Очень важно, что то, о чем договорились руководители двух стран (России и Абхазии - ред.), точно день в день (выполнено - ред.). Было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка &quot;Имеретинская долина, Сириус - Сухум&quot;, эта электричка пришла&quot;, - сказал Кириенко.Он особо подчеркнул, что новая электричка очень удобна для пассажиров: у нее высокая скорость, приемлемая цена на билеты. "Это удобно и для жителей Абхазии, это будет удобно и для туристов", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
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россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, общество
Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Кириенко, Общество
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум

Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка" прибывает на железнодорожную станцию в Сухуме
Электропоезд Ласточка прибывает на железнодорожную станцию в Сухуме - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электропоезд "Ласточка" прибывает на железнодорожную станцию в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок, 1 мая.
«

"Очень важно, что то, о чем договорились руководители двух стран (России и Абхазии - ред.), точно день в день (выполнено - ред.). Было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка "Имеретинская долина, Сириус - Сухум", эта электричка пришла", - сказал Кириенко.

Он особо подчеркнул, что новая электричка очень удобна для пассажиров: у нее высокая скорость, приемлемая цена на билеты.
"Это удобно и для жителей Абхазии, это будет удобно и для туристов", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
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Полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с мая
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РоссияАбхазияСухумСергей КириенкоОбщество
 
 
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