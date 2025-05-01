https://ria.ru/20250501/kirienko-2014615388.html
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:54:00+03:00
2025-05-01T20:54:00+03:00
2025-05-01T20:54:00+03:00
россия
абхазия
сухум
сергей кириенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005002468_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_a041799af1396c2e387600b8d03f401d.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок, 1 мая. "Очень важно, что то, о чем договорились руководители двух стран (России и Абхазии - ред.), точно день в день (выполнено - ред.). Было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка "Имеретинская долина, Сириус - Сухум", эта электричка пришла", - сказал Кириенко.Он особо подчеркнул, что новая электричка очень удобна для пассажиров: у нее высокая скорость, приемлемая цена на билеты. "Это удобно и для жителей Абхазии, это будет удобно и для туристов", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008894137.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005002468_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_7fc6bdfef557c7e8056b03b9efe2fb95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, общество
Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Кириенко, Общество
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум
Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок