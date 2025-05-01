https://ria.ru/20250501/kirienko-2014615388.html

Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум

Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум - РИА Новости, 01.05.2025

Кириенко отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:54:00+03:00

2025-05-01T20:54:00+03:00

2025-05-01T20:54:00+03:00

россия

абхазия

сухум

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире "Первого канала" отметил важность запуска электрички из Сириуса в Сухум в обещанный срок, 1 мая. "Очень важно, что то, о чем договорились руководители двух стран (России и Абхазии - ред.), точно день в день (выполнено - ред.). Было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка "Имеретинская долина, Сириус - Сухум", эта электричка пришла", - сказал Кириенко.Он особо подчеркнул, что новая электричка очень удобна для пассажиров: у нее высокая скорость, приемлемая цена на билеты. "Это удобно и для жителей Абхазии, это будет удобно и для туристов", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008894137.html

россия

абхазия

сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, общество