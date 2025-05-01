Рейтинг@Mail.ru
Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/kazakhstan-2014529650.html
Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны
Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны - РИА Новости, 01.05.2025
Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат "золотую визу", предусматривающую... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:01:00+03:00
2025-05-01T04:01:00+03:00
экономика
казахстан
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg
АСТАНА, 1 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат "золотую визу", предусматривающую возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане, сообщает в среду пресс-служба МИД республики. "Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. "Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве республики. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, пояснили в казахстанском МИД.
https://ria.ru/20250423/rossija-2013063241.html
казахстан
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_71d85cbc8310e5c7b95b33238c5a41eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, сша, европа
Экономика, Казахстан, США, Европа
Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны

Казахстан введет золотую визу для инвестировавших не менее $300 тысяч

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана.
Флаг Казахстана. - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 1 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат "золотую визу", предусматривающую возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.
"Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. "Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, пояснили в казахстанском МИД.
Государственные флаги РФ и Казахстана - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россия и Казахстан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 90%
23 апреля, 23:11
 
ЭкономикаКазахстанСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала