Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны
Казахстан введет золотую визу для инвестировавших не менее $300 тысяч
Флаг Казахстана.. Архивное фото
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АСТАНА, 1 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат "золотую визу", предусматривающую возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.
"Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. "Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, пояснили в казахстанском МИД.