https://ria.ru/20250501/kazakhstan-2014529650.html

Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны

Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны - РИА Новости, 01.05.2025

Казахстан введет "золотую визу" для иностранцев, заявили в МИД страны

Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат "золотую визу", предусматривающую... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T04:01:00+03:00

2025-05-01T04:01:00+03:00

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АСТАНА, 1 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги, получат "золотую визу", предусматривающую возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане, сообщает в среду пресс-служба МИД республики. "Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в Республике Казахстан сроком до 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике, в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре, зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. "Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве республики. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, пояснили в казахстанском МИД.

https://ria.ru/20250423/rossija-2013063241.html

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экономика, казахстан, сша, европа