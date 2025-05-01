https://ria.ru/20250501/istorik-2014526039.html

Историк рассказал, как СССР дискредитировал США ситуацией со сбитым U-2

Историк рассказал, как СССР дискредитировал США ситуацией со сбитым U-2 - РИА Новости, 01.05.2025

Историк рассказал, как СССР дискредитировал США ситуацией со сбитым U-2

Советский лидер Никита Хрущев в начале мая 1960 года, использовав ситуацию со сбитым над СССР американским самолетом-разведчиком, пилотируемым летчиком... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T02:38:00+03:00

2025-05-01T02:38:00+03:00

2025-05-01T02:38:00+03:00

сша

ссср

москва

никита хрущев

дуайт эйзенхауэр

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

наса

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Советский лидер Никита Хрущев в начале мая 1960 года, использовав ситуацию со сбитым над СССР американским самолетом-разведчиком, пилотируемым летчиком Френсисом Пауэрсом, провел блестящую информационную операцию по дискредитации Вашингтона перед всем миром, нанеся при этом мощный имиджевый удар персонально по президенту США Дуайту Эйзенхауэру, проводившему предвыборную кампанию. Об этом РИА Новости рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Ровно 65 лет назад, 1 мая 1960 года, в 8.53 мск советские средства ПВО сбили под Свердловском американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый опытным летчиком специального разведывательного подразделения "10-10" Центрального разведывательного управления США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Самолёт был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса С-75 на высоте примерно 20,7 тысячи метров. Пилоту удалось покинуть самолет, после чего он был задержан местными жителями в точке приземления, недалеко от упавших обломков своего самолёта. Пауэрса переправили в Москву, поместили во внутреннюю тюрьму КГБ при Совете министров СССР на Лубянке, и одновременно возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. После трех с половиной месяцев следствия летчика-шпиона осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. "Первого мая 1960 года в 5 часов 36 минут по московскому времени воинская часть противовоздушной обороны Советского Союза в районе города Кировабада Таджикской ССР, на высоте 20000 метров, недосягаемой для самолетов гражданской авиации, обнаружила неизвестный самолет, нарушивший государственную границу Союза ССР", – говорилось в приговоре Военной коллегии Верховного суда СССР по делу Пауэрса от 19 августа 1960 года. "Воинские части противовоздушной обороны страны, - сообщалось далее в документе, – бдительно следили за действиями самолета, пролетавшего над крупными промышленными центрами и важными оборонными объектами, и только тогда, когда самолет-нарушитель углубился в пределы Советского Союза на 2000 километров, а злонамеренный характер этого полета, чреватого в эпоху термоядерного оружия губительными последствиями для дела всеобщего мира, стал совершенно очевиден, по приказу Советского правительства батарея зенитных ракет в 8 часов 53 минуты сбила самолет-агрессор в районе города Свердловска". Как подчеркивалось в приговоре, публично озвученном на открытом процессе в Колонном зале Дома Союзов ССР в Москве, "Пауэрс был послушным исполнителем вероломных замыслов Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, осуществляемых с согласия американского правительства". Информационные козыри Кремля"Считается, что об уничтожении американского самолета Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву доложили тем же утром прямо на Красной площади, где он приветствовал первомайскую демонстрацию трудящихся города Москвы, стоя на трибуне мавзолея", - сказал Матвеев. "Однако предавать происшествие гласности советский лидер спешить не стал. Сделав паузу, Никита Сергеевич провел, выражаясь современным языком, блестящую информационную операцию по дискредитации американцев перед мировым сообществом, одновременно нанеся мощный имиджевый удар по президенту США Дуайту Эйзенхауэру за пять месяцев до выборов", - добавил эксперт. По словам Матвеева, через два дня, 3 мая 1960-го, "понимая, что у них пропал самолет-разведчик, и пропал, скорее всего, над территорией СССР, правительство США стало заранее "стелить себе соломку" заявив, что самолёт U-2, использовавшийся якобы "в программе изучения метеорологических условий", пропал 1 мая, находясь в воздушном пространстве Турции". "По их "предположениям" он мог разбиться в озере Ван после того, как "пилот сообщил о неисправности кислородного оборудования", - добавил Матвеев. Вслед за этим сообщением Никита Хрущев достал из своей "колоды" первый информационный "козырь" и 5 мая 1960 года на сессии Верховного Совета СССР заявил во всеуслышание о сбитом американском самолёте – но без подробностей происшествия, его месте и судьбе летчика, отметил историк. "Теперь в информационной дуэли свой ход настала очередь делать американцам. И они его сделали!", - сказал Матвеев. "В тот же день представитель Госдепартамента США, не владея информацией, что самолет сбит аж под Свердловском, заявил, что 1 мая самолёт U-2 якобы "производил исследование погоды, брал пробы воздуха в верхних слоях атмосферы в районе советско-турецкой границы, но из-за неисправности кислородного питания пилот потерял сознание, а самолёт сбился с курса и залетел на территорию СССР" - это на две тысячи километров!", - добавил эксперт, А НАСА, прикрывая ЦРУ, выпустило подробный пресс-релиз, повторяющий эту легенду. "Для ее подкрепления один из самолётов U-2 был срочно окрашен опознавательными знаками НАСА с вымышленным серийным номером и выставлен для средств массовой информации в Центре лётных исследований НАСА на базе ВВС Эдвардс 6 мая 1960 года", - сказал Матвеев. "Наконец, услышав официальную позицию американцев, Никита Хрущев выложил на стол своего главного "козырного информационного туза" и в докладе на той же сессии Верховного Совета 7 мая сообщил миру о том, что пилот сбитого самолёта-шпиона жив и даёт показания о своем полете, а также об имеющихся документальных подтверждениях пребывания самолёта над территорий СССР с разведывательной миссией. Американцы были публично уличены во лжи, посрамлены и "посажены в лужу" перед всем миром", - подчеркнул собеседник агентства. На пресс-конференции 9 мая 1960 года глава Госдепа США Кристиан Гертер уже не смог уклониться от признания факта проведения шпионских полётов в воздушном пространстве СССР, ведущихся уже на протяжении нескольких лет. А еще через два дня эту информацию подтвердил и президент США Дуайт Эйзенхауэр, добавил Матвеев. На тот момент в рамках программы разведывательных полётов с 1956 по 1960 годов над территорией СССР самолётами U-2 было выполнено 24 полета, что позволило американцам выявить большое количество военных и промышленных объектов. Сорванный саммит в Париже"Останки сбитого самолёта были размещены на выставке в ЦПКиО им. Горького в мае 1960 года на потеху москвичам и гостям столицы, а также для демонстрации возможностей советской ПВО военным атташе иностранных государств", - сказал Матвеев. Но на этом политические последствия, связанные с прерванным полетом U-2, для американцев не закончились, подчеркнул он. "Через две недели инцидент с самолетом "аукнулся" им на саммите с участием руководителей СССР, США, Великобритании и Франции в Париже, фактически обрушив его повестку. Конференция вместо трех дней прошла всего один день 16 мая, в конце которого и Хрущёв, и Эйзенхауэр выступили с заявлениями касательно происшествия", - отметил Матвеев. "Хрущёв в свойственной ему резкой манере обвинил США в вероломстве и потребовал от США публичных извинений и прекращения впредь полётов разведывательных самолётов над советской территорией. Эйзенхауэр в свою очередь, уже не отрицая того, что шпионские полёты имели место, выразил только сожаления о случившемся, и заявил, что на то время, пока он у власти, то есть до января 1961 года, полеты по разведывательной программе приостанавливаются", - добавил историк. Подобное заявление до глубины души возмутило Хрущева. "Если следовать логике президента США, – заявил он на итоговой пресс-конференции, – то невозможно вести переговоры, например, о разоружении. Сегодня соглашение, положим, будет подписано, а завтра оно может потерять силу и будет выброшено в корзину, поскольку уйдет с поста лицо, подписавшее его. По заявлению президента Эйзенхауэра получается так, что решение вопроса о том, будут или не будут летать американские военные самолеты над СССР, зависит лишь от него. Посмотрите, какая самоуверенность! Сейчас он заявляет, что они не будут летать. Какое великодушие!", - говорил тогда советский лидер. "Конечно, посылать или не посылать самолеты – это президент Эйзенхауэр может решать. Но другое дело, смогут ли они летать над нашей территорией, это решаем мы и решаем совершенно определенно – мы будем сбивать эти самолеты, будем наносить сокрушительные удары по базам, откуда они вылетают, и по тем, кто создавал эти базы и действительно распоряжается ими", - добавил Хрущев. На этом скандальном фоне программа конференции была сорвана, и она завершилась, фактически так и не начавшись, отметил Матвеев. "В дополнение ко всему, не услышав извинений от американской стороны, Хрущёв отменил приглашение советской стороны Эйзенхауэру посетить СССР в июне этого же года, нанеся еще один чувствительный имиджевый удар по президенту накануне выборов. Его переизбрания на новый срок Хрущев явно не желал, отдавая предпочтение молодому кандидату от демократов Джону Кеннеди", - сказал эксперт. Урок не впрок"Надо сказать, что скандал с прерванным полетом Пауэрса не пошел американцам впрок, и все их заверения на уровне президента о прекращении разведывательных полетов оказались пустым звуком", - отметил Матвеев. Ровно через два месяца, 1 июля 1960 года, в небе над Баренцевым морем произошел очередной трагический инцидент с самолётом RB-47H Stratojet ВВС США (позывной "Хорьки"). Этот борт, нашпигованный аппаратурой радиолокационной разведки, совершал полет вдоль северных морских границ СССР. В момент, когда американцы в районе мыса Святой Нос резко изменили курс, пересекли советское воздушное пространство и двинулись в направлении базы подводных лодок в поселке Гремиха на Кольском полуострове, сопровождавший их на истребителе МиГ-19 советский лётчик, гвардии капитан Василий Поляков, применил оружие. Самолет получил критические повреждения и упал в море. В результате происшествия четыре человека из экипажа погибли (командир и три радиотехнических разведчика), а ещё два (второй пилот и штурман, капитаны ВВС США Джон Портер Маккоун и Брюс Фримэн Олмстед) были спасены советскими рыбаками и переданы органам госбезопасности СССР для ведения следствия по обвинению в нарушении государственной границы СССР и шпионаже. "В связи с состоявшейся 20 января 1961 года инаугурацией нового президента США Джона Кеннеди, Хрущёв направил ему поздравительное письмо, в котором объявил о готовности "к развитию самых дружественных отношений между советским и американским народами", и в качестве жеста доброй воли и сигнала американской стороне о готовности советского руководства к конструктивным переговорам принял решение о помиловании еще до окончания следствия и возвращении на родину задержанных на советской территории американских лётчиков", - отметил Матвеев. Двадцать шестого января 1961 года освобожденные Маккоун и Олмстед прибыли на авиабазу Эндрюс, где у трапа самолета смогли увидеть своих родных. Сразу после встречи их вместе с женами пригласили в Белый дом на прием к президенту Кеннеди с супругой. "А в это самое время осужденный на 10 лет лишения свободы пилот U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс продолжал отбывать наказание в "знаменитом" Владимирском централе", - добавил Матвеев. Десятого февраля 1962 года Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом Пауэрса обменяли на осужденного в США выдающегося советского разведчика-нелегала Вильяма Фишера, ставшего широко известным как Рудольф Абель. Одновременно, по договоренности с американской стороной, там же в Берлине был освобождён американский студент-экономист Фредерик Прайор, арестованный по подозрению в шпионаже.

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сша, ссср, москва, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру), наса, государственный департамент сша