Рейтинг@Mail.ru
Названы самые богатые российские бизнесмены - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/biznesmeny-2014601336.html
Названы самые богатые российские бизнесмены
Названы самые богатые российские бизнесмены - РИА Новости, 01.05.2025
Названы самые богатые российские бизнесмены
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 14,977 миллиарда долларов; больше всех увеличил состояние Алишер Усманов РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:40:00+03:00
2025-05-01T18:40:00+03:00
экономика
россия
алишер усманов
владимир потанин
вагит алекперов
металлоинвест
мегафон
норильский никель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703593_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_8b7e21a23609d82af498ecb49ee8d740.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 14,977 миллиарда долларов; больше всех увеличил состояние Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - на 3,64 миллиарда долларов, до 16,9 миллиарда, оставшись на седьмой строчке рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 мая составляет 304,8 миллиарда долларов. Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года увеличилось на 2,2 миллиарда долларов, до 30 миллиардов. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 120 миллионов долларов, до 25,4 миллиарда. Замыкает первую тройку бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,3 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда. На четвертой строчке, как и ранее, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 89,8 миллиона, до 23,3 миллиарда долларов. Поднявшийся на пятую строчку рейтинга с шестой бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 2,52 миллиарда долларов - до 22,7 миллиарда. А на шестое место с пятого опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 1,3 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 21 миллиард. Восьмая строчка рейтинга у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 509 миллионов долларов, до 15,4 миллиарда. Девятое место сохранил совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,45 миллиарда долларов, до 13,3 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 1,59 миллиарда долларов, до 12,6 миллиарда.
https://ria.ru/20250303/biznesmeny-2002657809.html
https://realty.ria.ru/20250402/klyachin-2008819600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703593_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_68b194e7ba4bfed84e20051241ff11d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алишер усманов, владимир потанин, вагит алекперов, металлоинвест, мегафон, норильский никель
Экономика, Россия, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Металлоинвест, Мегафон, Норильский никель
Названы самые богатые российские бизнесмены

BBI: состояние российских миллиардеров за этот год выросло на $14,977 миллиарда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Потанин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 14,977 миллиарда долларов; больше всех увеличил состояние Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - на 3,64 миллиарда долларов, до 16,9 миллиарда, оставшись на седьмой строчке рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 мая составляет 304,8 миллиарда долларов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
3 марта, 08:20
Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года увеличилось на 2,2 миллиарда долларов, до 30 миллиардов. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 120 миллионов долларов, до 25,4 миллиарда. Замыкает первую тройку бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,3 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда.
На четвертой строчке, как и ранее, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 89,8 миллиона, до 23,3 миллиарда долларов. Поднявшийся на пятую строчку рейтинга с шестой бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 2,52 миллиарда долларов - до 22,7 миллиарда. А на шестое место с пятого опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 1,3 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 21 миллиард. Восьмая строчка рейтинга у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 509 миллионов долларов, до 15,4 миллиарда.
Девятое место сохранил совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,45 миллиарда долларов, до 13,3 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 1,59 миллиарда долларов, до 12,6 миллиарда.
Александр Клячин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Миллиардер Клячин продал бизнес-центр "Домино" в центре Москвы
2 апреля, 09:38
 
ЭкономикаРоссияАлишер УсмановВладимир ПотанинВагит АлекперовМеталлоинвестМегафонНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала