Названы самые богатые российские бизнесмены
BBI: состояние российских миллиардеров за этот год выросло на $14,977 миллиарда
Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 14,977 миллиарда долларов; больше всех увеличил состояние Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - на 3,64 миллиарда долларов, до 16,9 миллиарда, оставшись на седьмой строчке рейтинга, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, их общее состояние на 1 мая составляет 304,8 миллиарда долларов.
Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года увеличилось на 2,2 миллиарда долларов, до 30 миллиардов. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала 2025 года увеличил состояние на 120 миллионов долларов, до 25,4 миллиарда. Замыкает первую тройку бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,3 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда.
На четвертой строчке, как и ранее, основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 89,8 миллиона, до 23,3 миллиарда долларов. Поднявшийся на пятую строчку рейтинга с шестой бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС) увеличил состояние на 2,52 миллиарда долларов - до 22,7 миллиарда. А на шестое место с пятого опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние сократилось на 1,3 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 21 миллиард. Восьмая строчка рейтинга у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 509 миллионов долларов, до 15,4 миллиарда.
Девятое место сохранил совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,45 миллиарда долларов, до 13,3 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 1,59 миллиарда долларов, до 12,6 миллиарда.