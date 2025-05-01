https://ria.ru/20250501/bespilotniki-2014523846.html

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 01.05.2025

В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:39:00+03:00

2025-05-01T01:39:00+03:00

2025-05-01T01:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250430/bpla-2014515751.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)