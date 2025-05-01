https://ria.ru/20250501/bespilotnik-2014554772.html
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 01.05.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина
Житель города Валуйки получил легкое ранение в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:52:00+03:00
2025-05-01T10:52:00+03:00
2025-05-01T10:52:00+03:00
происшествия
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Житель города Валуйки получил легкое ранение в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Валуйки беспилотник нанёс удар по автомобилю. Ранен мирный житель. Мужчине с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ", - написал Гладков. По словам губернатора, госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно.
https://ria.ru/20250422/gladkov-2012744394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке беспилотника по автомобилю пострадал мужчина