https://ria.ru/20250501/bespilotnik-2014554772.html

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 01.05.2025

В Белгородской области при атаке беспилотника пострадал мужчина

Житель города Валуйки получил легкое ранение в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:52:00+03:00

2025-05-01T10:52:00+03:00

2025-05-01T10:52:00+03:00

происшествия

валуйки

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Житель города Валуйки получил легкое ранение в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Валуйки беспилотник нанёс удар по автомобилю. Ранен мирный житель. Мужчине с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ", - написал Гладков. По словам губернатора, госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно.

https://ria.ru/20250422/gladkov-2012744394.html

валуйки

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков