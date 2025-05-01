https://ria.ru/20250501/aktsija-2014595211.html
В Алма-Ате рассказали о значении акции "Поклонимся героям"
В Алма-Ате рассказали о значении акции "Поклонимся героям" - РИА Новости, 01.05.2025
В Алма-Ате рассказали о значении акции "Поклонимся героям"
Памятное шествие "Поклонимся героям", которое пройдет 9 мая в Алма-Ате в честь казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны, имеет важное значение для... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:01:00+03:00
2025-05-01T18:01:00+03:00
2025-05-01T18:01:00+03:00
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АЛМА-АТА, 1 мая - РИА Новости. Памятное шествие "Поклонимся героям", которое пройдет 9 мая в Алма-Ате в честь казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны, имеет важное значение для властей и граждан, отметил в интервью РИА Новости один из организаторов акции, председатель казахстанского совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров. В среду стало известно, что власти Алма-Аты одобрили проведение 9 мая акции-шествия "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), ставшей казахстанским аналогом "Бессмертного полка". В марте представители ветеранских организаций республики на фоне Вечного огня в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев записали обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разрешить проведение шествия с портретами семейных героев после двухлетнего запрета. "Такие акции необходимы как руководству страны, так и самим людям. Я думаю, нашему руководству страны и города все это не безразлично, у них тоже есть свои герои, им есть чем гордиться. Такие акции объединяют людей, поднимают их дух. Молодежь должна понимать, что в семье есть свой герой. Лев Толстой говорил, никого воспитывать не надо, достаточно личного примера. На примере своих предков, прабабушек и прадедов молодые люди должны становиться патриотами своей страны", - сказал Абдушкуров агентству. В управлении общественного развития Алма-Аты определили маршрут памятного шествия от Центрального парка культуры и отдыха, по улице Гоголя до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Начало акции в 10 утра (8.00 мск). "В этот раз любой человек может вынести портрет современного героя. У нас есть свои герои - сотрудники правоохранительных органов, которые погибли, исполняя служебный долг, а также военнослужащие, которые отдали жизнь, исполняя свой воинский долг. Здесь важна преемственность поколений. Однако, несмотря на все, объединяющим для нас остается Великая Отечественная война", - отметил Абдушкуров. Ветеран подчеркнул, что такие акции важны не павшим героям, а их потомкам. Они помогают воспитывать в молодежи гордость за героическое наследие казахстанского народа и напоминают о том, что Победа над нацизмом была общей заслугой всех союзных республик. В начале января президент Казахстана заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. Также глава государства поручил к Дню Победы назвать более 500 улиц в населенных пунктах республики в честь героев Великой Отечественной войны. Всего в юбилейный год Победы в Казахстане запланировано порядка 2 тысяч памятных мероприятий. Во вторник сообщалось, что главы девяти стран СНГ, в том числе Токаев, примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html
https://ria.ru/20250416/pobeda-2011501787.html
https://ria.ru/20250225/voennye-2001551030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, казахстан, алма-ата, афганистан, касым-жомарт токаев, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Казахстан, Алма-Ата, Афганистан, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Алма-Ате рассказали о значении акции "Поклонимся героям"
Власти Алма-Аты одобрили проведение 9 мая акции-шествия "Поклонимся героям"
АЛМА-АТА, 1 мая - РИА Новости. Памятное шествие "Поклонимся героям", которое пройдет 9 мая в Алма-Ате в честь казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны, имеет важное значение для властей и граждан, отметил в интервью РИА Новости один из организаторов акции, председатель казахстанского совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.
В среду стало известно, что власти Алма-Аты
одобрили проведение 9 мая акции-шествия "Батырларга тагзым" (Поклонимся героям), ставшей казахстанским аналогом "Бессмертного полка". В марте представители ветеранских организаций республики на фоне Вечного огня в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев записали обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
с просьбой разрешить проведение шествия с портретами семейных героев после двухлетнего запрета.
"Такие акции необходимы как руководству страны, так и самим людям. Я думаю, нашему руководству страны и города все это не безразлично, у них тоже есть свои герои, им есть чем гордиться. Такие акции объединяют людей, поднимают их дух. Молодежь должна понимать, что в семье есть свой герой. Лев Толстой говорил, никого воспитывать не надо, достаточно личного примера. На примере своих предков, прабабушек и прадедов молодые люди должны становиться патриотами своей страны", - сказал Абдушкуров агентству.
В управлении общественного развития Алма-Аты определили маршрут памятного шествия от Центрального парка культуры и отдыха, по улице Гоголя до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Начало акции в 10 утра (8.00 мск).
«
"В этот раз любой человек может вынести портрет современного героя. У нас есть свои герои - сотрудники правоохранительных органов, которые погибли, исполняя служебный долг, а также военнослужащие, которые отдали жизнь, исполняя свой воинский долг. Здесь важна преемственность поколений. Однако, несмотря на все, объединяющим для нас остается Великая Отечественная война", - отметил Абдушкуров.
Ветеран подчеркнул, что такие акции важны не павшим героям, а их потомкам. Они помогают воспитывать в молодежи гордость за героическое наследие казахстанского народа и напоминают о том, что Победа над нацизмом была общей заслугой всех союзных республик.
В начале января президент Казахстана заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане
, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. Также глава государства поручил к Дню Победы назвать более 500 улиц в населенных пунктах республики в честь героев Великой Отечественной войны. Всего в юбилейный год Победы в Казахстане запланировано порядка 2 тысяч памятных мероприятий.
Во вторник сообщалось, что главы девяти стран СНГ
, в том числе Токаев, примут участие в торжествах в Москве
по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.