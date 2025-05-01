https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014613718.html

Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко

Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.05.2025

Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко

Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:43:00+03:00

2025-05-01T20:43:00+03:00

2025-05-01T20:43:00+03:00

абхазия

россия

сергей кириенко

бадра гунба

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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сейчас многие регионы рассматривают возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию", - сказал Кириенко журналистам. Он отметил, что в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсудили вопрос увеличения туристического потока в Восточную Абхазию. "Открытие электрички "Диоскурия", которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пуск прямого рейса самолета, это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма Восточной Абхазии", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20250501/aviasoobschenie-2014527833.html

абхазия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, сергей кириенко, бадра гунба