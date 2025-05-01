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Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.05.2025
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20:43 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014613718.html
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.05.2025
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко
Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:43:00+03:00
2025-05-01T20:43:00+03:00
абхазия
россия
сергей кириенко
бадра гунба
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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сейчас многие регионы рассматривают возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию", - сказал Кириенко журналистам. Он отметил, что в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсудили вопрос увеличения туристического потока в Восточную Абхазию. "Открытие электрички "Диоскурия", которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пуск прямого рейса самолета, это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма Восточной Абхазии", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20250501/aviasoobschenie-2014527833.html
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абхазия, россия, сергей кириенко, бадра гунба
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, Бадра Гунба
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко

Кириенко: многие регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"Сейчас многие регионы рассматривают возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию", - сказал Кириенко журналистам.
Он отметил, что в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсудили вопрос увеличения туристического потока в Восточную Абхазию.
"Открытие электрички "Диоскурия", которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пуск прямого рейса самолета, это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма Восточной Абхазии", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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АбхазияРоссияСергей КириенкоБадра Гунба
 
 
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