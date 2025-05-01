https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014613718.html
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.05.2025
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко
Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:43:00+03:00
2025-05-01T20:43:00+03:00
2025-05-01T20:43:00+03:00
абхазия
россия
сергей кириенко
бадра гунба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013879693_0:99:3464:2048_1920x0_80_0_0_bc113ddeae71bad3dc7ee41a771f5872.jpg
СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Многие российские регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Сейчас многие регионы рассматривают возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию", - сказал Кириенко журналистам. Он отметил, что в ходе встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой обсудили вопрос увеличения туристического потока в Восточную Абхазию. "Открытие электрички "Диоскурия", которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пуск прямого рейса самолета, это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма Восточной Абхазии", - добавил первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20250501/aviasoobschenie-2014527833.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013879693_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_652fb5eae49d52a665f6af8173f1b2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, сергей кириенко, бадра гунба
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, Бадра Гунба
Многие регионы хотят запустить авиарейсы в Абхазию, заявил Кириенко
Кириенко: многие регионы рассматривают возможность отправки авиарейсов в Абхазию