https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014236535.html
"Прекрасно понимает": в Раде сделали жуткое предсказание про Зеленского
"Прекрасно понимает": в Раде сделали жуткое предсказание про Зеленского - РИА Новости, 30.04.2025
"Прекрасно понимает": в Раде сделали жуткое предсказание про Зеленского
Владимир Зеленский, подписав американскую версию мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, положит себе конец, такое мнение высказал в своем... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:32:00+03:00
2025-04-30T05:32:00+03:00
2025-04-30T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский, подписав американскую версию мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, положит себе конец, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Важно понимать, что подписание американской версии мирного плана — конец Зеленского и его шайки", — написал он.По словам парламентария, потеря территории неизбежно поставит перед Зеленским неудобный вопрос о подготовке Украины к конфликту, что негативно скажется на политической карьере главы киевского режима."Зеленский прекрасно это понимает, и потому упирается и будет упираться до конца. Просто конец уже близок", — резюмировал Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его слова о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием.
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014207334.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Прекрасно понимает": в Раде сделали жуткое предсказание про Зеленского
Депутат Дубинский: подписание мирного плана станет концом Зеленского