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Ульяновский бизнесмен умер после поездки в Занзибар

Ульяновский бизнесмен умер после поездки в Занзибар - РИА Новости, 30.04.2025

Ульяновский бизнесмен умер после поездки в Занзибар

Директор автоцентра в Ульяновске Владислав Ларионов скончался от малярии после поездки в Занзибар, сообщили РИА Новости родственники со стороны супруги... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T21:07:00+03:00

2025-04-30T21:07:00+03:00

2025-04-30T21:07:00+03:00

ульяновск

занзибар

африка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Директор автоцентра в Ульяновске Владислав Ларионов скончался от малярии после поездки в Занзибар, сообщили РИА Новости родственники со стороны супруги Ларионова. "В конце февраля они ездили в Занзибар. Он заболел, думали, что грипп. Скорая подъезжала, просто лечили его как от гриппа. Оказалось, это не он. Потом госпитализировали срочно в больницу, там диагностировали малярию, (Владислав Ларионов, - ред.) месяц находился в реанимации, на ИВЛ. Шестого марта положили в больницу, в начале апреля он скончался. Все как в страшном сне", - рассказал брат жены Ларионова. Супруги не принимали противомалярийные препараты, которые, как правило, назначают до отъезда в другую страну и после возвращения. "Вакцин, когда ты делаешь прививку и год не подхватишь (малярию, - ред.), нет. Никто - туроператоры - не уведомляет о том, что там есть малярия... Да, единичные случаи есть, мало таких, но никто не предупреждает, что это можно подхватить", - сказал собеседник агентства. По словам брата жены Ларионова, супруги очень любили друг друга и ждали ребенка. "У них такая сильная любовь была. В мае было бы два года, как они женаты. Жизнь, считай, только начиналась. Сейчас ей очень нужна поддержка, она беременна, к тому же, у мужа была ипотека и кредиты", - отметил собеседник агентства. По данным из открытых источников, Ларионов работал директором автоцентра "Мотом" в Ульяновске, предприятие специализировалось на продаже легковых автомобилей. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. По данным Роспотребнадзора, переносчики возбудителя малярии – комары определенного вида, распространенные в странах Африки, Юго-Восточной Азии. Среди первых симптомов заболевания - слабость, утомляемость, сильная головная боль и озноб. Для профилактики малярии применяется химиопрофилактика (прием лекарственных препаратов) и защита от укусов комаров - ношение закрытой одежды, распыление инсектицидов и другие способы.

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ульяновск, занзибар, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия