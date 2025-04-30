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Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания - РИА Новости, 30.04.2025
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13:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/zabolevanie-2014338014.html
Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания
Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания - РИА Новости, 30.04.2025
Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания
Рак появляется в теле человека из-за мутаций в клетках, рассказал онколог Владимир Ивашков в интервью журналистке Надежде Стрелец. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:33:00+03:00
2025-04-30T13:33:00+03:00
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онкология
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рак появляется в теле человека из-за мутаций в клетках, рассказал онколог Владимир Ивашков в интервью журналистке Надежде Стрелец."К основным причинам онкологии мы относим появление мутаций в нашем теле", — указал он.Как пояснил врач, у раковых клеток отсутствует механизм смерти, из-за чего они продолжают развиваться в опухоль, а сами мутации клеток могут произойти случайно.Специалист отметил, что соблюдение здорового образа жизни и правильной диеты не гарантирует полную защиту от возникновения онкологического заболевания, но может в достаточной мере предотвратить появление рака.Кроме того, онколог посоветовал регулярно проходить профилактические проверки.В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013811379.html
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общество, россия, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, онкология
Общество, Россия, Российская академия наук, Здоровье - Общество, Здоровье, Онкология
Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания

Онколог Ивашков: рак появляется в теле человека из-за мутаций клеток

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рак появляется в теле человека из-за мутаций в клетках, рассказал онколог Владимир Ивашков в интервью журналистке Надежде Стрелец.
«
"К основным причинам онкологии мы относим появление мутаций в нашем теле", — указал он.
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Как пояснил врач, у раковых клеток отсутствует механизм смерти, из-за чего они продолжают развиваться в опухоль, а сами мутации клеток могут произойти случайно.
Специалист отметил, что соблюдение здорового образа жизни и правильной диеты не гарантирует полную защиту от возникновения онкологического заболевания, но может в достаточной мере предотвратить появление рака.
Кроме того, онколог посоветовал регулярно проходить профилактические проверки.
В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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