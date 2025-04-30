https://ria.ru/20250430/zabolevanie-2014338014.html

Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания

Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания - РИА Новости, 30.04.2025

Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания

Рак появляется в теле человека из-за мутаций в клетках, рассказал онколог Владимир Ивашков в интервью журналистке Надежде Стрелец. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:33:00+03:00

2025-04-30T13:33:00+03:00

2025-04-30T13:33:00+03:00

общество

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онкология

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рак появляется в теле человека из-за мутаций в клетках, рассказал онколог Владимир Ивашков в интервью журналистке Надежде Стрелец."К основным причинам онкологии мы относим появление мутаций в нашем теле", — указал он.Как пояснил врач, у раковых клеток отсутствует механизм смерти, из-за чего они продолжают развиваться в опухоль, а сами мутации клеток могут произойти случайно.Специалист отметил, что соблюдение здорового образа жизни и правильной диеты не гарантирует полную защиту от возникновения онкологического заболевания, но может в достаточной мере предотвратить появление рака.Кроме того, онколог посоветовал регулярно проходить профилактические проверки.В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013811379.html

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общество, россия, российская академия наук, здоровье - общество, здоровье, онкология