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Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/vsu-2014489523.html
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР
Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:24:00+03:00
2025-04-30T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб". По словам собеседника агентства, когда российские штурмовики зашли на промзону Песчаного и заняли одно из зданий, ВСУ попытались "завести" туда подкрепление - две группы по 8 человек. Противник оказался за углом здания, которое удерживали российские бойцы. Тогда штурмовики РФ решили нанести удар в непосредственной близости от своих позиций. У командования возникли сомнения, вспоминает "Серб", но он заверил в успехе: "У нас все четко. Миномет пристрелян". Расчёт 120-мм миномёта произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по 8 человек. Удары наносились буквально "за угол" здания, которое заняли российские бойцы, отметил "Серб". После этого ВСУ полностью прекратили попытки вернуть здание, добавил собеседник агентства. Песчаное — село в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отсюда группировка "Центр" может наступать на север с целью перерезать две трассы, соединяющие Красноармейск с городами Днепропетровской области. По сообщению Министерства обороны освобожден в январе 2025.
https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html
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красноармейск
россия
донецкая народная республика
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красноармейск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР

ВС России тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120-миллиметрового миномета
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб".
По словам собеседника агентства, когда российские штурмовики зашли на промзону Песчаного и заняли одно из зданий, ВСУ попытались "завести" туда подкрепление - две группы по 8 человек. Противник оказался за углом здания, которое удерживали российские бойцы. Тогда штурмовики РФ решили нанести удар в непосредственной близости от своих позиций.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Вчера, 19:19
У командования возникли сомнения, вспоминает "Серб", но он заверил в успехе: "У нас все четко. Миномет пристрелян".
Расчёт 120-мм миномёта произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по 8 человек. Удары наносились буквально "за угол" здания, которое заняли российские бойцы, отметил "Серб".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Раде заявили об потере контроля над ВСУ
Вчера, 17:27
После этого ВСУ полностью прекратили попытки вернуть здание, добавил собеседник агентства.
Песчаное — село в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отсюда группировка "Центр" может наступать на север с целью перерезать две трассы, соединяющие Красноармейск с городами Днепропетровской области. По сообщению Министерства обороны освобожден в январе 2025.
Поражение живой силы и бронетехники ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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