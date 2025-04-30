https://ria.ru/20250430/vsu-2014489523.html
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР
Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:24:00+03:00
2025-04-30T20:24:00+03:00
2025-04-30T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_98f74e5966482aa1e11e7214d8802e48.jpg
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб". По словам собеседника агентства, когда российские штурмовики зашли на промзону Песчаного и заняли одно из зданий, ВСУ попытались "завести" туда подкрепление - две группы по 8 человек. Противник оказался за углом здания, которое удерживали российские бойцы. Тогда штурмовики РФ решили нанести удар в непосредственной близости от своих позиций. У командования возникли сомнения, вспоминает "Серб", но он заверил в успехе: "У нас все четко. Миномет пристрелян". Расчёт 120-мм миномёта произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по 8 человек. Удары наносились буквально "за угол" здания, которое заняли российские бойцы, отметил "Серб". После этого ВСУ полностью прекратили попытки вернуть здание, добавил собеседник агентства. Песчаное — село в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отсюда группировка "Центр" может наступать на север с целью перерезать две трассы, соединяющие Красноармейск с городами Днепропетровской области. По сообщению Министерства обороны освобожден в январе 2025.
https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html
https://ria.ru/20250430/minoborony-2014252411.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e578f8e0f8ce56d9577f47eefc689a6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР
ВС России тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома