https://ria.ru/20250430/vsu-2014489523.html

Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР

Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.04.2025

Российские бойцы тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ в ДНР

Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:24:00+03:00

2025-04-30T20:24:00+03:00

2025-04-30T20:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565592_0:0:2966:1669_1920x0_80_0_0_98f74e5966482aa1e11e7214d8802e48.jpg

ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Российские бойцы тремя точными выстрелами из миномета уничтожили 16 военных ВСУ в Песчаном Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск "Центр" Борис Дамьянович с позывным "Серб". По словам собеседника агентства, когда российские штурмовики зашли на промзону Песчаного и заняли одно из зданий, ВСУ попытались "завести" туда подкрепление - две группы по 8 человек. Противник оказался за углом здания, которое удерживали российские бойцы. Тогда штурмовики РФ решили нанести удар в непосредственной близости от своих позиций. У командования возникли сомнения, вспоминает "Серб", но он заверил в успехе: "У нас все четко. Миномет пристрелян". Расчёт 120-мм миномёта произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по 8 человек. Удары наносились буквально "за угол" здания, которое заняли российские бойцы, отметил "Серб". После этого ВСУ полностью прекратили попытки вернуть здание, добавил собеседник агентства. Песчаное — село в четырех километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отсюда группировка "Центр" может наступать на север с целью перерезать две трассы, соединяющие Красноармейск с городами Днепропетровской области. По сообщению Министерства обороны освобожден в январе 2025.

https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html

https://ria.ru/20250430/minoborony-2014252411.html

красноармейск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика