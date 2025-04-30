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СК завел дело после атаки ВСУ на дом в Курской области, где погибла женщина
СК завел дело после атаки ВСУ на дом в Курской области, где погибла женщина - РИА Новости, 30.04.2025
СК завел дело после атаки ВСУ на дом в Курской области, где погибла женщина
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ дронами жилого дома в Суджанском районе Курской области, в результате которой погибла женщина, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:58:00+03:00
2025-04-30T13:58:00+03:00
2025-04-30T13:58:00+03:00
происшествия
россия
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ дронами жилого дома в Суджанском районе Курской области, в результате которой погибла женщина, сообщает СК РФ. "Один из местных жителей сообщил о том, что в августе 2024 года в селе Погребки FPV-дрон украинских вооруженных формирований целенаправленно ударил по жилому дому, где находилась его мать. Она получила тяжелую травму, от которой в последующем скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что будут проведены следственные действия, направленные на опознание погибшей, а также на фиксацию следов применения украинской стороной беспилотного летательного аппарата по гражданскому объекту. Установлено, что ранее уже были задокументированы факты убийства украинскими националистами нескольких жителей этого населенного пункта. Следствием устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные и к этому преступлению.
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происшествия, россия, суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после атаки ВСУ на дом в Курской области, где погибла женщина
СК завел дело после атаки БПЛА ВСУ на дом в Курской области, где погибла женщина