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В зоопарк Калининграда привезли годовалого арктического волка

В зоопарк Калининграда привезли годовалого арктического волка - РИА Новости, 30.04.2025

В зоопарк Калининграда привезли годовалого арктического волка

Годовалого арктического волка по имени Велес привезли в зоопарк Калининграда из красноярского зоопарка, сообщает в среду пресс-служба учреждения. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:36:00+03:00

2025-04-30T13:36:00+03:00

2025-04-30T13:36:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 30 апр - РИА Новости. Годовалого арктического волка по имени Велес привезли в зоопарк Калининграда из красноярского зоопарка, сообщает в среду пресс-служба учреждения. "В 8 утра (09.00 мск) в Храброво приземлился самолёт, а вместе с самолётом в Храброво приземлился Велес. Годовалый арктический волк прилетел к нам из Красноярского зоопарка "Роев Ручей", где родился и жил вместе с родителями", - говорится в сообщении. Велеса сразу по приезду выпустили в вольер по соседству с арктической волчицей Вестой. Ранее пресс-служба зоопарка сообщала, что у Весты возникли серьезные проблемы. Она перестала доверять людям, идти на контакт с работниками и выполнять их просьбы. Возможно, ее что-то напугало при переезде из вольера в вольер, а может, какое-то неосторожное движение человека. Весту пытаются снова научить доверию, ее вольер засыпали игрушками и угощениями. А через месяц ее начнут знакомить с Велесом. "Сейчас, как и полагается, карантин, а потом - довольно непростая зоотехническая работа - объединение самца и самки. Надеемся, за месяц карантина проблемы Весты получится преодолеть и знакомство пройдет успешно", - добавили в пресс-службе.

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калининград, роев ручей, россия