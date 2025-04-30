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Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним - РИА Новости, 30.04.2025
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22:33 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/veterany-2014509147.html
Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним
Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним - РИА Новости, 30.04.2025
Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним
Трое ветеранов спецназа и трое участников специальной военной операции, требовавшие проверить законность ношения государственных наград РФ депутатом пензенской... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T22:33:00+03:00
2025-04-30T22:33:00+03:00
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САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Трое ветеранов спецназа и трое участников специальной военной операции, требовавшие проверить законность ношения государственных наград РФ депутатом пензенской городской думы Алексеем Ивановым (ЕР), принесли ему извинения и отозвали свое письмо, говорится в их коллективном обращении на имя спикера думы Дениса Соболева. Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград. Иванов отверг озвученные доводы и опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу". В УМВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция проводит проверку доводов заявления о законности приобретения государственных наград РФ депутатом. "Наши извинения депутату Иванову А.А. принесены, мы разобрались в данной ситуации и не преследовали цели оскорбить достоинство ветерана, ибо сами являемся ветеранами и служили своему Отечеству. На основании изложенного просим прекратить все требования, указанные в обращении от 25.04.2025", - говорится в обращении, скан которого опубликовал Соболев в Telegram-канале. Письмо датировано 30 апреля и подписано ветеранами спецназа Валерием Ардеевым, Валерием Гостевым, Русланом Логиновым, участниками СВО Денисом Богатовым, Олегом Токаревым, Никитой Хлопцевым. "Эпопея" с обвинением моего коллеги, депутата городской думы Алексея Иванова в неправомерном ношении боевых наград завершилась полным фиаско для тех, кто хотел использовать обращение ветеранов в своих грязных политических играх. Сегодня в мой адрес поступило заявление от инициаторов запроса. Они отзывают свою претензию и приносят Алексею Анатольевичу извинения. Но конфликт исчерпан исключительно с заявителями. С теми, кто использовал их для распространения мерзких инсинуаций и на протяжении нескольких дней поливал Алексея Иванова грязью, вопрос остается открытым... Будем добиваться наказания для всех, кто участвовал в очернении и травле нашего коллеги", - написал спикер думы. Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".
https://ria.ru/20250429/nagrady-2014204728.html
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россия, северный кавказ, югославия, оон, кпрф, единая россия, происшествия
Россия, Северный Кавказ, Югославия, ООН, КПРФ, Единая Россия, Происшествия
Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним

Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата Иванова извинились перед ним

© Фото : Алексей Иванов/ВКонтактеФотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова
Фотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Алексей Иванов/ВКонтакте
Фотографии наградных книжек депутата пензенской городской думы Алексея Иванова
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САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Трое ветеранов спецназа и трое участников специальной военной операции, требовавшие проверить законность ношения государственных наград РФ депутатом пензенской городской думы Алексеем Ивановым (ЕР), принесли ему извинения и отозвали свое письмо, говорится в их коллективном обращении на имя спикера думы Дениса Соболева.
Ранее "Коммерсант" писал, что трое ветеранов спецназа и трое участников СВО направили в гордуму обращение с просьбой заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения им ордена Мужества и медали СССР "За отвагу", с которой он якобы запечатлен на фото в соцсетях, провести проверку и лишить политика мандата. Также, по данным издания, авторы письма обратились в полицию с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград. Иванов отверг озвученные доводы и опубликовал фото наградных книжек к своим ордену Мужества и медали "За отвагу". В УМВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция проводит проверку доводов заявления о законности приобретения государственных наград РФ депутатом.
Орден Мужества, которым был награжден депутат пензенской городской думы Алексей Иванов в 1997 году - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Пензенская полиция проверит законность приобретения госнаград депутатом
29 апреля, 21:21
"Наши извинения депутату Иванову А.А. принесены, мы разобрались в данной ситуации и не преследовали цели оскорбить достоинство ветерана, ибо сами являемся ветеранами и служили своему Отечеству. На основании изложенного просим прекратить все требования, указанные в обращении от 25.04.2025", - говорится в обращении, скан которого опубликовал Соболев в Telegram-канале.
Письмо датировано 30 апреля и подписано ветеранами спецназа Валерием Ардеевым, Валерием Гостевым, Русланом Логиновым, участниками СВО Денисом Богатовым, Олегом Токаревым, Никитой Хлопцевым.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Суд взыскал 50 тысяч рублей с уральца, назвавшего депутата "Спанч Бобом"
Вчера, 14:09
"Эпопея" с обвинением моего коллеги, депутата городской думы Алексея Иванова в неправомерном ношении боевых наград завершилась полным фиаско для тех, кто хотел использовать обращение ветеранов в своих грязных политических играх. Сегодня в мой адрес поступило заявление от инициаторов запроса. Они отзывают свою претензию и приносят Алексею Анатольевичу извинения. Но конфликт исчерпан исключительно с заявителями. С теми, кто использовал их для распространения мерзких инсинуаций и на протяжении нескольких дней поливал Алексея Иванова грязью, вопрос остается открытым... Будем добиваться наказания для всех, кто участвовал в очернении и травле нашего коллеги", - написал спикер думы.
Согласно данным на сайте гордумы, Иванов с 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ, в разведывательной роте 7-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Является ветераном боевых действий. В 2017-2022 годах был членом КПРФ, а с 31 января 2024 года - член партии "Единая Россия". По данным гордумы, депутат награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ООН "За службу миру", знаком отличия "За службу в военной разведке ВДВ", медалью министерства обороны РФ "За помощь и милосердие".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
СК завершил расследование дела экс-депутата, депортированного из Турции
Вчера, 03:27
 
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