https://ria.ru/20250430/uspekh-2014304501.html
США рассчитывают на быстрый успех на Украине, заявил Песков
США рассчитывают на быстрый успех на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
США рассчитывают на быстрый успех на Украине, заявил Песков
Руководство в Москве видит, что власти в Вашингтоне рассчитывают на "быстрый успех" в мирном процессе на Украине, но нужно урегулирование всех деталей, заявил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:01:00+03:00
2025-04-30T12:01:00+03:00
2025-04-30T12:01:00+03:00
москва
вашингтон (штат)
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководство в Москве видит, что власти в Вашингтоне рассчитывают на "быстрый успех" в мирном процессе на Украине, но нужно урегулирование всех деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Мы понимаем, что Вашингтон хочет добиться быстрого успеха в этом процессе (урегулировании конфликта на Украине - ред.), но в то же время мы надеемся на понимание того, что урегулирование украинского кризиса - слишком сложное, чтобы его можно было решить в одночасье. Есть много деталей и множество мелких нюансов, которые необходимо решить до урегулирования", - сказал Песков журналистам. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014304019.html
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москва, вашингтон (штат), украина, дмитрий песков
Москва, Вашингтон (штат), Украина, Дмитрий Песков
США рассчитывают на быстрый успех на Украине, заявил Песков
Песков: Москва видит, что США хотят быстрого успеха в урегулировании на Украине