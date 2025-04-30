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В Ульяновске семья с детьми отравилась угарным газом - РИА Новости, 30.04.2025
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09:57 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/uljanovsk-2014258461.html
В Ульяновске семья с детьми отравилась угарным газом
В Ульяновске семья с детьми отравилась угарным газом - РИА Новости, 30.04.2025
В Ульяновске семья с детьми отравилась угарным газом
Семья с маленькими детьми в Ульяновске госпитализирована в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:57:00+03:00
2025-04-30T09:57:00+03:00
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Семья с маленькими детьми в Ульяновске госпитализирована в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области. "Ночью 29 апреля из квартиры дома на улице Средний Венец в областном центре в учреждения здравоохранения с признаками отравления угарным газом доставлены женщина и мужчина, а также их малолетние дети", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что среди пострадавших - 10-летний мальчик, а также 7-летняя девочка, которая сейчас в реанимации. Он также отметил, что семья жила в квартире с газовой колонкой, у которой, по предварительным данным, был забит дымовентканал. В прокуратуре уточнили, что после инцидента проверяют деятельность сотрудников компании по обслуживанию газового оборудования и управляющей компании.
https://realty.ria.ru/20250325/gaz-2006992288.html
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происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
В Ульяновске семья с детьми отравилась угарным газом

В Ульяновске семья с маленькими детьми отравилась угарным газом

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
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САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Семья с маленькими детьми в Ульяновске госпитализирована в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.
"Ночью 29 апреля из квартиры дома на улице Средний Венец в областном центре в учреждения здравоохранения с признаками отравления угарным газом доставлены женщина и мужчина, а также их малолетние дети", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что среди пострадавших - 10-летний мальчик, а также 7-летняя девочка, которая сейчас в реанимации. Он также отметил, что семья жила в квартире с газовой колонкой, у которой, по предварительным данным, был забит дымовентканал.
В прокуратуре уточнили, что после инцидента проверяют деятельность сотрудников компании по обслуживанию газового оборудования и управляющей компании.
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ПроисшествияУльяновск
 
 
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