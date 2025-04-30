https://ria.ru/20250430/ukraine-2014306040.html

В Киеве заметили странную деталь в словах Зеленского о мире

В Киеве заметили странную деталь в словах Зеленского о мире - РИА Новости, 30.04.2025

В Киеве заметили странную деталь в словах Зеленского о мире

Владимир Зеленский прибегает к украинской конституции только при удобном случае, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:09:00+03:00

2025-04-30T12:09:00+03:00

2025-04-30T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский прибегает к украинской конституции только при удобном случае, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Новая методичка ОП — сообщать всем, что (Зеленский. — Прим. ред.) вроде и готов к миру, но категорически не может нарушить конституцию, которая не предусматривает никаких территориальных изменений и/или референдумов на этот счет. Хотя конституция не предусматривает и много чего другого, на что Зеленскому глубоко наплевать — и он ее просто берет и нарушает", — написал он.В качестве примера депутат напомнил об отмене выборов "под прикрытием некоего неконституционного "меморандума" групп и фракций Верховной рады". Как подчеркнул Дубинский, Зеленский легко обходит конституционные нормы, прикрываясь "бумажкой ради высших интересов"."Впрочем, если проблема в самой конституции — у Зеленского есть ручной Конституционный суд, который может вообще ее отменить", — добавил депутат.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.

https://ria.ru/20250430/moscow-2014266496.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014081539.html

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