https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html

В Раде заявили об потере контроля над ВСУ

В Раде заявили об потере контроля над ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025

В Раде заявили об потере контроля над ВСУ

Принятое на Украине решение о продлении срока добровольного возвращения дезертиров в ВСУ говорит о том, что украинская власть потеряла контроль над армией,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Принятое на Украине решение о продлении срока добровольного возвращения дезертиров в ВСУ говорит о том, что украинская власть потеряла контроль над армией, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене"Это про отчаяние власти, которая не может контролировать свою собственную армию, и ищет, как заманить бойцов обратно — через разные уловки и обещания, в которые никто не верит", — написал депутат.Дубинский отметил, что предыдущая кампания по возвращению самовольно оставивших части боевиков ВСУ провалилась.По разным оценкам, около 250 тысяч украинских военных самовольно покинули части, сообщает депутат.Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения дезертиров в воинские части ВСУ до 30 августа 2025 года.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. В соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20250430/kiev-2014353228.html

https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html

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в мире, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины