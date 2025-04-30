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Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 30.04.2025
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16:02 30.04.2025 (обновлено: 16:08 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014404517.html
Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине
Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности провокаций, направленных на срыв мирного процесса по Украине. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:08:00+03:00
в мире
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности провокаций, направленных на срыв мирного процесса по Украине."Время от времени, даже когда ситуация обострялась, мы собирали стороны за столом и предлагали переговоры о мире. Такие моменты открыты для провокаций и вмешательств. По этой причине и Россия, и Украина должны искренне призвать к миру и закончить эту войну, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс… Справедливый мир, с другой стороны, никогда не имеет проигравшей стороны. Для того, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие. Мы будем продолжать вносить свой вклад и поддерживать мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
https://ria.ru/20250430/erdogan-2014404825.html
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в мире, украина, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине

Эрдоган: в мирном процессе по Украине могут быть провокации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности провокаций, направленных на срыв мирного процесса по Украине.
"Время от времени, даже когда ситуация обострялась, мы собирали стороны за столом и предлагали переговоры о мире. Такие моменты открыты для провокаций и вмешательств. По этой причине и Россия, и Украина должны искренне призвать к миру и закончить эту войну, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс… Справедливый мир, с другой стороны, никогда не имеет проигравшей стороны. Для того, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие. Мы будем продолжать вносить свой вклад и поддерживать мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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