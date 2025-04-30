https://ria.ru/20250430/ukraina-2014404517.html

Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине

Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Эрдоган высказался о возможных провокациях в мирном процессе по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности провокаций, направленных на срыв мирного процесса по Украине. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:02:00+03:00

2025-04-30T16:02:00+03:00

2025-04-30T16:08:00+03:00

в мире

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности провокаций, направленных на срыв мирного процесса по Украине."Время от времени, даже когда ситуация обострялась, мы собирали стороны за столом и предлагали переговоры о мире. Такие моменты открыты для провокаций и вмешательств. По этой причине и Россия, и Украина должны искренне призвать к миру и закончить эту войну, не давая никаких возможностей тем, кто хочет отравить этот процесс… Справедливый мир, с другой стороны, никогда не имеет проигравшей стороны. Для того, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие. Мы будем продолжать вносить свой вклад и поддерживать мир", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.

https://ria.ru/20250430/erdogan-2014404825.html

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в мире, украина, россия, реджеп тайип эрдоган