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На Украине обеспокоились популярностью русскоязычного контента на YouTube - РИА Новости, 30.04.2025
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12:50 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014321680.html
На Украине обеспокоились популярностью русскоязычного контента на YouTube
На Украине обеспокоились популярностью русскоязычного контента на YouTube - РИА Новости, 30.04.2025
На Украине обеспокоились популярностью русскоязычного контента на YouTube
Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Андрей Коваленко в своем... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:50:00+03:00
2025-04-30T12:50:00+03:00
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совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Андрей Коваленко в своем Telegram-канале заявил о популярности русскоязычного контента на YouTube среди украинских детей. &quot;Будущее государства сейчас лежит в плоскости детского контента. Россия, к сожалению, оккупировала детский YouTube игровым контентом, шортс (формат коротких видео на YouTube -ред.) переполнен их продуктом... Дети, которые сейчас потребляют продукт российской культуры и смыслов, через 10-15 лет будут решать будущее страны&quot;, - говорится в сообщении Коваленко.Как поясняет глава центра в видео, также размещенном в его Telegram-канале, среди украинских детей большой популярностью пользуются русскоязычные видео, посвященные популярным компьютерным играм. Украинские патриотические блогеры, по его словам, не занимают эту нишу, так как нацелены на старшую аудиторию, интересующуюся прежде всего политикой. Украинская детвора же, по словам Коваленко, с интересом смотрит видео наполненные "российской пропагандой". Под "пропагандой" Коваленко понимает видео с кадрами Москвы и Санкт-Петербурга, а также изображения российского флага. Как утверждает чиновник, Украине не хватает бюджета, чтобы запустить свою "контрпропаганду" среди детей, но есть надежда на смену вектора работы уже действующих производителей проукраинского контента. Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250428/akter-2013923847.html
https://rsport.ria.ru/20250419/kommentator-2012239308.html
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в мире, украина, россия, москва, денис шмыгаль, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
На Украине обеспокоились популярностью русскоязычного контента на YouTube

СНБО Украины: русскоязычный контент на YouTube популярен среди детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Андрей Коваленко в своем Telegram-канале заявил о популярности русскоязычного контента на YouTube среди украинских детей.
«

"Будущее государства сейчас лежит в плоскости детского контента. Россия, к сожалению, оккупировала детский YouTube игровым контентом, шортс (формат коротких видео на YouTube -ред.) переполнен их продуктом... Дети, которые сейчас потребляют продукт российской культуры и смыслов, через 10-15 лет будут решать будущее страны", - говорится в сообщении Коваленко.

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Как поясняет глава центра в видео, также размещенном в его Telegram-канале, среди украинских детей большой популярностью пользуются русскоязычные видео, посвященные популярным компьютерным играм. Украинские патриотические блогеры, по его словам, не занимают эту нишу, так как нацелены на старшую аудиторию, интересующуюся прежде всего политикой. Украинская детвора же, по словам Коваленко, с интересом смотрит видео наполненные "российской пропагандой". Под "пропагандой" Коваленко понимает видео с кадрами Москвы и Санкт-Петербурга, а также изображения российского флага. Как утверждает чиновник, Украине не хватает бюджета, чтобы запустить свою "контрпропаганду" среди детей, но есть надежда на смену вектора работы уже действующих производителей проукраинского контента.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
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После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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