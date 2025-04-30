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Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным
Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным - РИА Новости, 30.04.2025
Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным. "Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего - ред.)", - заявил Уиткофф в эфире радиостанции WABC. Как отметил американский спецпосланник, ни одна встреча с российским президентом не длилась меньше трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов. По мнению Уиткоффа, российский лидер видит первую за десятилетия возможность для РФ переосмыслить отношения с США. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Кроме того, помощник президента сообщил, что продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.
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сша, россия, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, в мире
США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, В мире
Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным
Спецпосланник Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным