https://ria.ru/20250430/uitkoff-2014242648.html

Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным

Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным - РИА Новости, 30.04.2025

Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом после встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:15:00+03:00

2025-04-30T08:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль "впечатляющим местом" и заявил, что его охватило благоговение перед встречей с Владимиром Путиным. "Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего - ред.)", - заявил Уиткофф в эфире радиостанции WABC. Как отметил американский спецпосланник, ни одна встреча с российским президентом не длилась меньше трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов. По мнению Уиткоффа, российский лидер видит первую за десятилетия возможность для РФ переосмыслить отношения с США. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она носила конструктивный и полезный характер. Кроме того, помощник президента сообщил, что продуктивный диалог России и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме.

https://ria.ru/20250430/putin-2014225822.html

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