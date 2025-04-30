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Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог - РИА Новости, 30.04.2025
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05:30 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/trutnev-2014236340.html
Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог
Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог - РИА Новости, 30.04.2025
Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог
Развитие Арктического полигона железных дорог требует просчета экономики и принятия решения о строительстве Северного широтного хода (СШХ), такая работа уже... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T05:30:00+03:00
2025-04-30T05:30:00+03:00
экономика
россия
мурманск
республика коми
юрий трутнев
владимир путин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Развитие Арктического полигона железных дорог требует просчета экономики и принятия решения о строительстве Северного широтного хода (СШХ), такая работа уже ведется, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что России по аналогии с Восточным предстоит развивать Арктический полигон железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. "Прежде всего, надо просчитать экономику и принять окончательное решение по строительству Северного широтного хода. Потому что именно Северный широтный ход обеспечивает транспортировку грузов из центра России к Северному морскому пути. Эта работа ведется, мы ее контролируем. Как только будут результаты, доложим", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, какие первоначальные шаги требуется сделать для развития Арктического полигона железных дорог. Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах СШХ на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются. В июле 2024 года замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов сообщал, что СШХ может получить финансирование из средств РЖД после 2025 года. В октябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что корпорация может реализовать проекты Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 только совместно с РЖД.
https://ria.ru/20250429/trutnev-2013962655.html
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экономика, россия, мурманск, республика коми, юрий трутнев, владимир путин, марат хуснуллин, ржд, северная железная дорога, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Мурманск, Республика Коми, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, РЖД, Северная железная дорога, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог

Трутнев: необходимо принять решение о строительстве Северного широтного хода

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Развитие Арктического полигона железных дорог требует просчета экономики и принятия решения о строительстве Северного широтного хода (СШХ), такая работа уже ведется, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что России по аналогии с Восточным предстоит развивать Арктический полигон железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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"Прежде всего, надо просчитать экономику и принять окончательное решение по строительству Северного широтного хода. Потому что именно Северный широтный ход обеспечивает транспортировку грузов из центра России к Северному морскому пути. Эта работа ведется, мы ее контролируем. Как только будут результаты, доложим", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, какие первоначальные шаги требуется сделать для развития Арктического полигона железных дорог.
Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль.
В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах СШХ на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются. В июле 2024 года замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов сообщал, что СШХ может получить финансирование из средств РЖД после 2025 года. В октябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что корпорация может реализовать проекты Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 только совместно с РЖД.
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ЭкономикаРоссияМурманскРеспублика КомиЮрий ТрутневВладимир ПутинМарат ХуснуллинРЖДСеверная железная дорогаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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