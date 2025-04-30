Трутнев рассказал о развитии Арктического полигона железных дорог
Трутнев: необходимо принять решение о строительстве Северного широтного хода
Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Развитие Арктического полигона железных дорог требует просчета экономики и принятия решения о строительстве Северного широтного хода (СШХ), такая работа уже ведется, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске президент РФ Владимир Путин заявил, что России по аналогии с Восточным предстоит развивать Арктический полигон железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Прежде всего, надо просчитать экономику и принять окончательное решение по строительству Северного широтного хода. Потому что именно Северный широтный ход обеспечивает транспортировку грузов из центра России к Северному морскому пути. Эта работа ведется, мы ее контролируем. Как только будут результаты, доложим", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, какие первоначальные шаги требуется сделать для развития Арктического полигона железных дорог.
Концессионное соглашение по созданию железнодорожного СШХ было подписано в октябре 2018 года. Предполагалось, что новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта должна способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль.
В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство на объектах СШХ на Ямале пока приостановлено, но перспективы реализации проекта сохраняются. В июле 2024 года замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов сообщал, что СШХ может получить финансирование из средств РЖД после 2025 года. В октябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что корпорация может реализовать проекты Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 только совместно с РЖД.