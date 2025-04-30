https://ria.ru/20250430/tramp-2014466504.html

Трамп заявил о переговорах с Китаем о торговой сделке

Трамп заявил о переговорах с Китаем о торговой сделке - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп заявил о переговорах с Китаем о торговой сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке, а американские пошлины якобы приводят к... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:00:00+03:00

2025-04-30T19:00:00+03:00

2025-04-30T19:00:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке, а американские пошлины якобы приводят к закрытию заводов в КНР. "В какой-то момент, я надеюсь, будет сделка, мы ведем переговоры с Китаем", - заявил Трамп на встрече с руководством своей администрации в Белом доме. Президент США заявил, что желает Китаю преуспеть и хорошо относится к лидеру КНР Си Цзиньпину. "Мне нравится председатель Си, я бы не хотел, чтобы с ними такое случалось. Корабли разворачиваются, потому что отказываются от товаров, не хотят покупать из-за пошлин. Закрываются заводы по всему Китаю, потому что нам не нужен их продукт", - добавил Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/poshliny-2011599645.html

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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт, в мире