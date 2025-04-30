https://ria.ru/20250430/tramp-2014422442.html

Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишет Telegraph

Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишет Telegraph - РИА Новости, 30.04.2025

Трамп не будет заставлять Зеленского проводить выборы, пишет Telegraph

Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:48:00+03:00

2025-04-30T16:48:00+03:00

2025-04-30T19:36:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы на Украине в качестве условия для урегулирования конфликта, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, соответствующее требование было исключено из последнего пакета американских предложений по прекращению огня на Украине. "Дональд Трамп не будет заставлять Владимира Зеленского проводить выборы, которые могут привести к потере им власти, в качестве платы за мир", - сообщает газета. Европейский дипломатический источник заявил изданию, что эта уступка будет воспринята с подозрением, поскольку, по его словам, Трамп усилил давление на Зеленского по другим направлениям переговоров. В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести выборы, которых не было уже давно. "У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, мы не можем проводить выборы, но время для выборов", - сообщил он пулу журналистов Белого дома.Трамп также сказал, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.Как отмечал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, украинские социологические центры рисуют высокие рейтинги главы киевского режима по его заказу, на самом же деле население его ненавидит.

https://ria.ru/20250412/zelenskij-2010937526.html

https://ria.ru/20250331/zelenskiy-2008313632.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп