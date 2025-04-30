https://ria.ru/20250430/tramp-2014233063.html

В США сенатор призвал рассмотреть кандидатуру Трампа на папский престол

В США сенатор призвал рассмотреть кандидатуру Трампа на папский престол - РИА Новости, 30.04.2025

В США сенатор призвал рассмотреть кандидатуру Трампа на папский престол

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал конклав рассмотреть кандидатуру президента США Дональда Трампа на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T04:00:00+03:00

2025-04-30T04:00:00+03:00

2025-04-30T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал конклав рассмотреть кандидатуру президента США Дональда Трампа на папский престол. Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым папой Римским. "Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма... Трамп MMXXVIII (2028 - ред.)!" - написал Грэм в соцсети X. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

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в мире, россия, сша, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп