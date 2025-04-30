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На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:14 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/telebashni-2014383805.html
На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку
На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку - РИА Новости, 30.04.2025
На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку
Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы 9 мая, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:14:00+03:00
2025-04-30T15:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
нижний новгород
омск
благовещенск
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в РТРС. "Девятого мая телебашни РТРС включат праздничную иллюминацию в честь 80-й годовщины Великой Победы. Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк". На других башнях и мачтах будут чередоваться поздравление "С Днем Великой Победы!", надписи "Никто не забыт, ничто не забыто", "1941-1945. Мы помним. Мы гордимся!", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что на медиафасаде ярославской башни покажут открытки с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и бегущую строку с их именами и фамилиями. Шпиль телебашни в Омске будет стилизован огнями под Вечный огонь. "Анимированная Красная звезда, Вечный огонь у Кремлевской стены, монумент "Родина-мать зовёт!" появятся на световом панно телебашен Благовещенска, Кызыла, Нальчика, Новосибирска, Твери, Улан-Удэ, Челябинска. Знамя Победы, георгиевская лента, графические изображения боевых наград и военной техники высветятся на башнях в Брянске, Великом Новгороде, Калининграде, Мурманске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Якутске", - сообщает РТРС. Уточняется, что залпами салюта и яркими переливами засверкают с наступлением сумерек высотные объекты РТРС в Воронеже, Иркутске, Казани, Костроме, Красноярске, Назрани, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Уфе, Черкесске и других городах. -0-
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нижний новгород
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общество, нижний новгород, омск, благовещенск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Нижний Новгород, Омск, Благовещенск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку

Телебашни РТРС 9 мая включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Победы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня на фоне заката в Москве
Останкинская телебашня на фоне заката в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Останкинская телебашня на фоне заката в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в РТРС.
«
"Девятого мая телебашни РТРС включат праздничную иллюминацию в честь 80-й годовщины Великой Победы. Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк". На других башнях и мачтах будут чередоваться поздравление "С Днем Великой Победы!", надписи "Никто не забыт, ничто не забыто", "1941-1945. Мы помним. Мы гордимся!", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что на медиафасаде ярославской башни покажут открытки с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и бегущую строку с их именами и фамилиями. Шпиль телебашни в Омске будет стилизован огнями под Вечный огонь.
"Анимированная Красная звезда, Вечный огонь у Кремлевской стены, монумент "Родина-мать зовёт!" появятся на световом панно телебашен Благовещенска, Кызыла, Нальчика, Новосибирска, Твери, Улан-Удэ, Челябинска. Знамя Победы, георгиевская лента, графические изображения боевых наград и военной техники высветятся на башнях в Брянске, Великом Новгороде, Калининграде, Мурманске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Якутске", - сообщает РТРС.
Уточняется, что залпами салюта и яркими переливами засверкают с наступлением сумерек высотные объекты РТРС в Воронеже, Иркутске, Казани, Костроме, Красноярске, Назрани, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Уфе, Черкесске и других городах. -0-
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