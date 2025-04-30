На российских телебашнях 9 мая включат праздничную подсветку
Телебашни РТРС 9 мая включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Победы
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня на фоне заката в Москве
Останкинская телебашня на фоне заката в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы 9 мая, сообщили РИА Новости в РТРС.
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"Девятого мая телебашни РТРС включат праздничную иллюминацию в честь 80-й годовщины Великой Победы. Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк". На других башнях и мачтах будут чередоваться поздравление "С Днем Великой Победы!", надписи "Никто не забыт, ничто не забыто", "1941-1945. Мы помним. Мы гордимся!", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что на медиафасаде ярославской башни покажут открытки с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и бегущую строку с их именами и фамилиями. Шпиль телебашни в Омске будет стилизован огнями под Вечный огонь.
"Анимированная Красная звезда, Вечный огонь у Кремлевской стены, монумент "Родина-мать зовёт!" появятся на световом панно телебашен Благовещенска, Кызыла, Нальчика, Новосибирска, Твери, Улан-Удэ, Челябинска. Знамя Победы, георгиевская лента, графические изображения боевых наград и военной техники высветятся на башнях в Брянске, Великом Новгороде, Калининграде, Мурманске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Якутске", - сообщает РТРС.
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