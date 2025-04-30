https://ria.ru/20250430/tayvan-2014490742.html

Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня

Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня

Напряженность вокруг Тайваня растет, системно нарушается принцип "одного Китая", провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:29:00+03:00

2025-04-30T20:29:00+03:00

2025-04-30T20:29:00+03:00

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тайвань

атр

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брикс

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Напряженность вокруг Тайваня растет, системно нарушается принцип "одного Китая", провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и безопасности в АТР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Продолжаем наблюдать рост напряженности вокруг Тайваня. Системно нарушается принцип "одного Китая". Осуществляются поставки вооружений, оказывается содействие извне росту сепаратистских настроений среди тайваньцев, поощряется некая тайваньская самоидентичность. Очевидно, что указанные провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Москва твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html

россия

тайвань

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россия, тайвань, атр, сергей шойгу, брикс