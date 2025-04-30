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Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.04.2025
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20:29 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/tayvan-2014490742.html
Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня
Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня
Напряженность вокруг Тайваня растет, системно нарушается принцип "одного Китая", провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:29:00+03:00
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тайвань
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Напряженность вокруг Тайваня растет, системно нарушается принцип "одного Китая", провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и безопасности в АТР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Продолжаем наблюдать рост напряженности вокруг Тайваня. Системно нарушается принцип "одного Китая". Осуществляются поставки вооружений, оказывается содействие извне росту сепаратистских настроений среди тайваньцев, поощряется некая тайваньская самоидентичность. Очевидно, что указанные провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Москва твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркнул Шойгу.
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россия, тайвань, атр, сергей шойгу, брикс
Россия, Тайвань, АТР, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу заявил о росте напряженности вокруг Тайваня

Шойгу: напряженность вокруг Тайваня растет, нарушается принцип одного Китая

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на прибрежную часть города Гаосюн, Тайвань
Вид на прибрежную часть города Гаосюн, Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на прибрежную часть города Гаосюн, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Напряженность вокруг Тайваня растет, системно нарушается принцип "одного Китая", провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и безопасности в АТР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Продолжаем наблюдать рост напряженности вокруг Тайваня. Системно нарушается принцип "одного Китая". Осуществляются поставки вооружений, оказывается содействие извне росту сепаратистских настроений среди тайваньцев, поощряется некая тайваньская самоидентичность. Очевидно, что указанные провокационные действия ведут к подрыву региональной стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
«
"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Москва твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркнул Шойгу.
Гаосюн - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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РоссияТайваньАТРСергей ШойгуБРИКС
 
 
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