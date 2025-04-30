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ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко - РИА Новости, 30.04.2025
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:12:00+03:00
2025-04-30T08:12:00+03:00
2025-04-30T09:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий ВС РФ нанесли серьезный ущерб обороне вооруженным формированиям Украины в окрестностях населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки. Артиллерийскими расчетами уничтожено три опорных пункта украинских боевиков", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Собеседник агентства уточнил, что, помимо украинских опорных пунктов, была уничтожена техника противника.
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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко
Марочко: ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях Богуславки