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ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 30.04.2025 (обновлено: 09:10 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/svo-2014242167.html
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко - РИА Новости, 30.04.2025
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:12:00+03:00
2025-04-30T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий ВС РФ нанесли серьезный ущерб обороне вооруженным формированиям Украины в окрестностях населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки. Артиллерийскими расчетами уничтожено три опорных пункта украинских боевиков", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Собеседник агентства уточнил, что, помимо украинских опорных пунктов, была уничтожена техника противника.
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россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ около Богуславки, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях Богуславки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий ВС РФ нанесли серьезный ущерб обороне вооруженным формированиям Украины в окрестностях населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки. Артиллерийскими расчетами уничтожено три опорных пункта украинских боевиков", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Собеседник агентства уточнил, что, помимо украинских опорных пунктов, была уничтожена техника противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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