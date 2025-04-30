https://ria.ru/20250430/smi-2014232091.html

СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса"

СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса" - РИА Новости, 30.04.2025

СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса"

Сеть розничных магазинов “Магнит” договорилась о покупке ритейлера “Азбука вкуса” примерно за 30-35 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T03:32:00+03:00

2025-04-30T03:32:00+03:00

2025-04-30T03:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сеть розничных магазинов “Магнит” договорилась о покупке ритейлера “Азбука вкуса” примерно за 30-35 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на источники."Сумма сделки за актив <…> может составить около 30—35 миллиардов рублей", — говорится в материале.По информации собеседников издания, в сделку вошли магазины “Азбуки вкуса” в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра.В "Магните" и "Азбуке вкуса" от комментариев изданию отказались."Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова."Азбука вкуса" — российская сеть продовольственных супермаркетов, которая работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В состав компании входят магазины, интернет-магазин, служба доставки готовой еды "АВ Экспресс Меню" и городское бистро "АВ Бистро".

https://ria.ru/20250428/magnit-2013758128.html

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