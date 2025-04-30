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СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса" - РИА Новости, 30.04.2025
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03:32 30.04.2025
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СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса"
СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса" - РИА Новости, 30.04.2025
СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса"
Сеть розничных магазинов “Магнит” договорилась о покупке ритейлера “Азбука вкуса” примерно за 30-35 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T03:32:00+03:00
2025-04-30T03:32:00+03:00
экономика
коммерческая недвижимость
москва
санкт-петербург
россия
сергей галицкий
азбука вкуса
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сеть розничных магазинов “Магнит” договорилась о покупке ритейлера “Азбука вкуса” примерно за 30-35 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на источники."Сумма сделки за актив &lt;…&gt; может составить около 30—35 миллиардов рублей", — говорится в материале.По информации собеседников издания, в сделку вошли магазины “Азбуки вкуса” в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра.В "Магните" и "Азбуке вкуса" от комментариев изданию отказались."Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова."Азбука вкуса" — российская сеть продовольственных супермаркетов, которая работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В состав компании входят магазины, интернет-магазин, служба доставки готовой еды "АВ Экспресс Меню" и городское бистро "АВ Бистро".
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экономика, коммерческая недвижимость, москва, санкт-петербург, россия, сергей галицкий, азбука вкуса, рбк (медиагруппа), marathon group
Экономика, Коммерческая недвижимость, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Галицкий, Азбука вкуса, РБК (медиагруппа), Marathon Group
СМИ: "Магнит" купит "Азбуку вкуса"

РБК: "Магнит" купит “Азбуку вкуса" за 30—35 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВывеска магазина сети "Магнит" на Совхозной улице в Москве
Вывеска магазина сети Магнит на Совхозной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вывеска магазина сети "Магнит" на Совхозной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сеть розничных магазинов “Магнит” договорилась о покупке ритейлера “Азбука вкуса” примерно за 30-35 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на источники.
"Сумма сделки за актив <…> может составить около 30—35 миллиардов рублей", — говорится в материале.
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По информации собеседников издания, в сделку вошли магазины “Азбуки вкуса” в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра.
В "Магните" и "Азбуке вкуса" от комментариев изданию отказались.
"Магнит" — российская сеть розничных магазинов, одна из ведущих в России по торговле продуктами питания. Основана в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова.
"Азбука вкуса" — российская сеть продовольственных супермаркетов, которая работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В состав компании входят магазины, интернет-магазин, служба доставки готовой еды "АВ Экспресс Меню" и городское бистро "АВ Бистро".
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